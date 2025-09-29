San Siro, verso il sì alla vendita con l’aiuto di Forza Italia

San Siro spacca centrosinistra e centrodestra. La discussione in consiglio comunale è in corso e il voto arriverà a tarda notte, ma l’esito appare scontato: la delibera di vendita dello stadio e dell’area circostante passerà. Con divisioni nel centrosinistra, dove 7 consiglieri voteranno contro e uno si asterrà, e nel centrodestra, perchè alla giunta Sala è arrivato l’aiutino di Forza Italia che ha fatto infuriare Fratelli d’Italia e soprattutto la Lega.

La svolta della giornata è arrivata infatti da Forza Italia che prima dell’inizio del consiglio comunale ha annunciato di voler dare una mano a far passare la delibera non votandola. Il non voto infatti depotenzia i voti contrari sottraendo quattro potenziali voti contro. Per Forza Italia era escluso un voto a favore per non scontentare troppo Lega e Fratelli d’Italia, ed era escluso anche un voto contrario per non scontentare il presidente del Milan Scaroni che solo pochi giorni fa aveva incontrato la compagine azzurra. E così l’aiutino di Forza Italia alla giunta Sala arriverà con il non voto.

Per il centrosinistra la delibera più importante e più contestata, passa per il rotto della cuffia, e da domani il PD dovrà ricucire questo strappo, con gli alleati di AVS e con un pezzo del suo elettorato.