Approfondimenti

Salvini strumentalizza la tragedia della donna investita da quattro minorenni a Milano

| di Luca Parena
Salvini

A Matteo Salvini non dev’essere sembrato vero. Di colpo una sequela di stereotipi si sono trasformati in realtà: quattro minorenni di un accampamento rom rubano un’auto, investono e uccidono una donna italiana. Per di più nell’estrema periferia di Milano, la città dove tra furti, violenze e reati, per la destra e la sua propaganda, vivere è diventato impossibile.
Per la vittima, Cecilia De Astis, 71 anni, giusto una riga e un pensiero. Di fronte a questa tragedia viene rispolverato gran parte del repertorio “salviniano”. Dal “campo rom” da “sgomberare subito” e poi “radere al suolo” (anche se i campi rom non c’entrano, i bambini vivono con le loro famiglie in un’area privata), agli “pseudo-genitori” (così li definisce Salvini) da “arrestare” e privare della “patria potestà”. Fino all’appello finale al sindaco Sala e alle “sinistre”: “ci siete???”.
La replica del sindaco definisce “vergognose” le speculazioni di “alti rappresentanti del governo” di fronte alla morte di una donna. Spostando il discorso sul tema degli insediamenti rom prova a entrare nel merito: 24 campi chiusi negli ultimi dodici anni, una rete di associazioni del Terzo settore che ogni giorno, a Milano, tenta di avvicinare le famiglie, le persone, i minorenni che vivono queste situazioni di marginalità. De-umanizzate e raccontate nel discorso pubblico quasi sempre e solo quando rappresentano un problema sociale. Un lavoro lungo, complesso da fare: a volte può rendere migliore la vita di qualcuno, a volte fallisce. Una questione che dovrebbe interrogare tutte le istituzioni, anche e soprattutto prefettura e ministero dell’Interno, il Governo. Ma a evocare le ruspe si fa certamente prima.

  • Autore articolo
    Luca Parena
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • La bella canzone di una volta

    Lo sentiamo dire ogni estate "quest'anno c'è tutta musica brutta. Una volta si che c'era la musica bella". Ma cosa…

  • Rock in Opposition

    Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio - Popolare Network condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico…

  • A tempo di parola

    Gli audiodocumentari dell'estate 2025 su Radio Popolare.

  • Canzoni

    Canzoni vuole essere un programma sulla musica italiana cantautorale e non, aperta soprattutto a quelle realtà, già molto note a…

  • Ultima Traccia

    Un viaggio musicale tra la fine degli anni '90 e i primi 2000 dedicato a chi ha vissuto l’adolescenza tra…

  • Almendra

    Almendra è fresca e dolce. Almendra è defaticante e corroborante. Almendra si beve tutta di un fiato. Almendra è una…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio mercoledì 13/08 07:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 13-08-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve mercoledì 13/08 09:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 13-08-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di mercoledì 13/08/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 13-08-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 01/08/2025 delle 19:48

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 01-08-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Lupo ucciso in Alto Adige: è la prima esecuzione autorizzata da un ente pubblico da 50 anni

    In Alta Val Venosta un lupo è stato ucciso dal Corpo forestale su indicazione del presidente della Provincia autonoma di Bolzano. Il 30 luglio scorso aveva autorizzato l'abbattimento di due lupi dopo le predazioni di alcune pecore e di una capra lasciate libere in alpeggio. Sia l'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sia l'Osservatorio faunistico provinciale avevano dato parere favorevole alle uccisioni, ritenendo che ci fossero i presupposti per gli abbattimenti. La denuncia di Domenico Aiello, responsabile tutela giuridica della Natura di Wwf Italia: "Da 50 anni non accadeva una cosa del genere: un provvedimento di un ente pubblico ha autorizzato queste uccisioni".

    Clip - 13-08-2025

  • PlayStop

    Apertura Musicale di mercoledì 13/08/2025

    Svegliarsi con la musica libera di Radio Popolare

    Apertura musicale - 13-08-2025

  • PlayStop

    Music revolution del 12/08/2025

    Playlist puntata nr. 7 – 01 - Sting: Message in a Bottle 02 - Who: Baba O’Riley 03 - Eric Clapton: Layla 04 - Tracy Chapman: The Times They’re a-Changing 05 - Nick Cave: Into My Arms 06 - Eurythmics and Y. N’Dour: 7 seconds 07 - Oasis: Wonderwall 08 - Neil Young: Tell Me Why 09 - Bob Dylan: I Shall Be Released 10 – U2: Helter Skelter 11 - Paul McCartney: Maybe I’m Amazed 12 - Bruce Springsteen: Wrecking Ball 13 - Roger Waters and Eddie Vedder: Comfortably Numb 14 - Rolling Stones: Sympathy for the Devil A cura di Massimo Bonelli Regia - casalinga - di Ivana Masiero

    Music Revolution - 12-08-2025

  • PlayStop

    Music revolution del 12/08/2025

    Music Revolution esplora come la musica abbia manifestato idee, rivoluzionato stili e offerto resistenza contro le brutture della vita. Massimo Bonelli, con oltre 30 anni in discografia, è passato da ruoli di rilievo in EMI e Sony Music a riscoprire la passione per la musica autentica, abbandonando il business per tornare all'essenza dell'arte sonora come rifugio e bellezza. A cura di Massimo Bonelli Regia - casalinga - di Ivana Masiero

    Music Revolution - 12-08-2025

  • PlayStop

    News della notte di martedì 12/08/2025

    L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

    News della notte - 12-08-2025

  • PlayStop

    Conduzione musicale di martedì 12/08/2025 delle 21:00

    Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

    Conduzione musicale - 12-08-2025

  • PlayStop

    Jazz in un giorno d'estate di martedì 12/08/2025

    “Jazz in un giorno d’estate”: il titolo ricalca quello di un famoso film sul jazz girato al Newport Jazz Festival nel luglio del ’58. “Jazz in un giorno d’estate” propone grandi momenti e grandi protagonisti delle estati del jazz, in particolare facendo ascoltare jazz immortalato nel corso di festival che hanno fatto la storia di questa musica. Dopo avere negli anni scorsi ripercorso le prime edizioni dei pionieristici festival americani di Newport, nato nel '54, e di Monterey, nato nel '58, "Jazz in un giorno d'estate" rende omaggio al Montreux Jazz Festival, la manifestazione europea dedicata al jazz che più di ogni altra è riuscita a rivaleggiare, anche come fucina di grandi album dal vivo, con i maggiori festival d'oltre Atlantico. Decollato nel giugno del '67 nella rinomata località di villeggiatura sulle rive del lago di Ginevra, e da allora tornato ogni anno con puntualità svizzera, il Montreux Jazz Festival è arrivato nel 2017 alla sua cinquantunesima edizione.

    Jazz in un giorno d’estate - 12-08-2025

  • PlayStop

    Popsera di martedì 12/08/2025

    Popsera è lo spazio che dedicheremo all'informazione nella prima serata. Si comincia alle 18.30 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

    Popsera - 12-08-2025

Adesso in diretta