Sono i reati “da social” o “da televisione”. Nel senso che sono i reati che fanno tanto hype sui social e tanto ascolto nei talk show della televisione. Tenendo insieme il pubblico più giovane, che tendenzialmente si nutre di social, e quello più anziano, che di massima corrisponde al pubblico della tv generalista.Salvini aveva annunciato il nuovo pacchetto di norme per la cosiddetta “sicurezza” in nome del cattivismo e i 14 punti presentati contengono misure che farebbero ribaltare un costituzionalista, come la cauzione da versare per poter fare una manifestazione; altre che hanno già fatto sobbalzare Mattarella, come lo scudo penale per gli agenti di polizia; e poi un ulteriore giro di vite sugli sfratti, Salvini lo aveva detto; ancora, la “norma anti maranza” che si concretizzerebbe nel limitare il percorso di accoglienza per i migranti minori non accompagnati ai 19 anni e non ai 21, e verrebbe da chiedersi ma cosa c’entrano i minori non accompagnati? Mistero; oppure la norma “anti borseggiatrici” che però diventa nella propaganda “a favore dei turisti” che consiste nella procedibilità d’ufficio e non su denuncia; Salvini se la prende anche coi 12enni per i quali verrebbe ampliata la casistica degli ammonimenti; e poi il permesso di soggiorno a punti per gli stranieri, o le espulsioni più facili, anche per reati minori. Sono norme pericolose, come quella che limita il diritto a manifestare, e tutte a favore di telecamera e schermo dello smartphone. Richiamano e rilanciano l’aggressività che dilaga su quegli schermi. La propaganda, come sempre, si fa sulla pelle degli altri.
Salvini sforna un altro decreto sicurezza, pensando come sempre al pubblico dei social
Luigi Ambrosio