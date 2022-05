La chiusura della due giorni di summit della Nato, cresce il rischio di una crisi alimentare e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di domenica 15 maggio 2022 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. Ucraina, giorno 81 dall’invasione russa del paese. Secondo fonti dell’alleanza, la Nato potrebbe cambiare lo status della Russia, nel documento strategico in approvazione nei prossimi mesi, da partner, a minaccia diretta. Man mano che passano le settimane, e ormai i mesi, le conseguenze della guerra si fanno sempre più globali. Cinquecento persone si sono ritrovate alla giornata di assemblea del collettivo di fabbrica della Gkn di Firenze per discutere il futuro della mobilitazione. le elezioni in Nordreno-Westfalia. È morto Matteo Guarnaccia, artista, storico dell’arte e viaggiatore italiano. Infine, l’andamento della pandemia di COVID-19 in Italia.

La Nato potrebbe cambiare lo status della Russia, da partner, a minaccia diretta

“La Nato è più forte e unita di sempre”, ha detto in chiusura della due giorni di summit dell’alleanza atlantica il segretario Jens Stoltenberg, e l’Ucraina, ha assicurato, può vincere questa guerra. La riunione dei ministri degli esteri dei paesi membri è stata dedicata, se non altro nelle dichiarazioni pubbliche, alla richiesta di adesione di Finlandia e Svezia. Sullo sfondo il rapporto con la Russia, presente e soprattutto futuro: secondo fonti dell’alleanza, la Nato potrebbe cambiare lo status della Russia, nel documento strategico in approvazione nei prossimi mesi, da partner, a minaccia diretta.



La notte scorsa la Russia è tornata a bombardare le postazioni occidentali, vicino a Leopoli. Rimane in stallo la situazione dell’acciaieria Azovstal, dove ci sono ancora combattenti ucraini, molti dei quali feriti. “i combattenti di Azov non possono essere oggetto di negoziati politici, ha detto il caponegoziatore di Mosca chiudendo alla mediazione turca per una soluzione di compromesso sull’acciaieria. Nel Donbass intanto l’avanzata russa prosegue, seppur lentamente. A Kramatorsk abbiamo raggiunto il nostro collaboratore sabato Angieri.

La Finlandia ha ufficializzato la propria richiesta di adesione, la Svezia lo farà probabilmente martedì. Oggi il Partito socialdemocratico che guida il governo nel paese ha comunque annunciato il suo sostegno alla candidatura. Tra i paesi della Nato l’unica ad avere espresso pubblicamente perplessità all’adesione è la Turchia. Lo ha fatto anche oggi: La Finlandia e la Svezia la devono smettere di sostenere i terroristi del Pkk. Ma il segretario Stoltenberg ha assicurato che con Ankara un accordo si troverà. L’altro elemento significativo della due giorni è, come dicevamo in apertura, l’intenzione, emersa nel vertice, di modificare, nel prossimo documento di indirizzo che sarà approvato a Madrid in giugno, lo status della russa: da partner, a minaccia diretta. Che cosa significa, che conseguenze avrà: Gianluca Pastori insegna relazioni internazionali alla Statale di Milano.

Cresce la possibilità di una crisi alimentare

Man mano che passano le settimane, e ormai i mesi, le conseguenze della guerra si fanno sempre più globali. La crisi alimentare, a causa della grande quantità di grano che, per motivi diversi, Russia e Ucraina non possono più esportare, è sempre più incombente. La mancanza di cereali sul mercato spinge i paesi a politiche, in tema di commercio di materie prime alimentari, sempre più protezionistiche. Anche l’India ha annunciato lo stop alla vendita di grano all’estero. Con conseguenze sui paesi vicini, e anche col rischio di un effetto domino. Stefano vecchia è un giornalista, esperto di asia.

Guerra a destra tra Meloni e Carfagna

(di Luigi Ambrosio)

Tra i limoni di Sorrento, Mara Carfagna ha messo insieme un pezzo importante di establishment, parola che i sovranisti populisti eccetera usano come insulto. Il Capo dello Stato Mattarella, il Presidente del Consiglio Draghi, imprenditori, ministri, leader politici dell’ala moderata.

All’ala destra del centrodestra che punta a prendersi tutto dopo le elezioni politiche non è andata giù: Matteo Salvini manco si è presentato, Giorgia Meloni ha fatto una comparsata in teleconferenza per dire in sostanza “spero non sia una cosa contro di me”. Ma lo scontro tra Carfagna e Meloni non è personale. E’ politico. Perfino strategico, se la parola non fosse abusata. Chi era a Sorrento ha detto, con la sua presenza, che non vuole un’Italia che scivolasse su posizioni sovraniste, alla Orban, fuori dallo schema europeista e atlantista. Il tema della spesa dei soldi del Pnrr al Sud era solo il pretesto.

Da anni, Mara Carfagna è data come l’anti Meloni, la potenziale leader politica in grado di aggregare una galassia centrista dove oggi prevalgono gli individualismi e le liste personali, con tanti voti sulla carta ma nessuno in grado di organizzare il consenso.

C’era Forza Italia, ma oggi ne rimane quasi nulla. Lo dimostra la Lombardia, dove una guerra tra altre due donne di partito, Maria Stella Gelmini e Licia Ronzulli, è stata vinta da quest’ultima. Sarà lei la coordinatrice di Forza Italia ora che ci sono le elezioni regionali. Nei fatti, Ronzulli è considerata la portavoce di Berlusconi, debole politicamente e non in grado di mantenere un’autonomia rispetto alla Lega. Il contrario di quanto servirebbe per rinforzare un progetto centrista. Ma qui entra in gioco il protagonista maschile di questa storia: Silvio Berlusconi. Rinchiuso ad Arcore, isolato, incapace di immaginare un futuro per il suo partito senza di lui.

Il futuro del Collettivo di Fabbrica GKN

Manifestazione il 2 giugno alla base militare di Coltano di Pisa, e adesione allo sciopero contro la guerra del 20 maggio del sindacalismo di base.

Sono alcune delle tappe decise dalla giornata di assemblea del collettivo di fabbrica della Gkn di Firenze alla parola d’ordine insorgiamo, come per la vertenza per salvare l’azienda.

Cinquecento persone si sono ritrovate per discutere il futuro della mobilitazione.

Sentiamo la sociologa del lavoro Francesca Coin che era presente all’assemblea.

Germania, elezioni in Nordreno-Westfalia

Fine del governo democristiani liberali nelle elezioni regionali del Nordreno Vestafalia, il land più popoloso della Germania con 18 milioni di abitanti. Questo secondo i primi exit poll.

I liberali dell’Fdp passano dal 12 al 5,5%, mentre i democristiani della Cdu salgono di 2 punti e arrivano al 35%.

I Verdi volano al 18 dall’8%, in calo del 3,7 i socialdemocratici della Spd al 28%, al 2 la sinistra della Linke, aveva il 4 e 9%.

In calo dell’1,4 l’estrema destra dell’Afd, ora al 5,5%.

Sentiamo il nostro collaboratore Arturo Winters

Addio a Matteo Guarnaccia

(di Claudio Agostoni)

Visionario interprete dei colori, Matteo Guarnaccia era attivo come agitatore culturale della scena alternativa sin dagli anni Settanta, quando in Olanda fondò la rivista psichedelica "Insekten Sekte" che cavalcando i binari dell'"Hippie Trail" si diffuse nell'universo della controcultura. Stampata in eliografia, era un foglione tutto disegnato a mano con china e rapidograph. Matteo era un poeta della pittura psichedelica e in quegli anni, con il suo inconfondibile tratto grafico, collaborò con diverse testate alternative, dall'americana "Berkeley Barb" all'italiana "Fallo!". Storico del costume, autore di una trentina di saggi sulle avanguardie storiche e sui movimenti creativi antagonisti, illustratore, pittore, realizzatore di copertine di dischi, organizzatore di eventi

