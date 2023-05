Che lo stadio Meazza necessiti di interventi di ammodernamento e di funzionalizzazione è esigenza sottolineata dai più, anche se è pur sempre considerato "la scala del calcio" ed è abilitato ancora oggi ad ospitare le più importanti manifestazioni sportive internazionali dalla coppa dei campioni alla cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi invernali del 2026.

Il progetto per il nuovo stadio presentato da Milan e Inter rappresenta uno degli interventi urbanistici più rilevanti per la città. La proposta consiste nella costruzione di un nuovo impianto che verrà edificato accanto allo stadio Meazza (a una cinquantina di metri) e come coronamento al progetto la costruzione di un quartiere di circa 90 mila metri quadrati di superficie lorda di pavimento in cui inserire Uffici, Hotel e un distretto dello sport. L'impianto potrà ospitare 60 000 posti, 13.500 dei quali saranno destinati alle aziende.

Il nuovo Stadio costerà attorno a 600 milioni di euro mentre l'intera operazione richiederà un investimento di un miliardo e duecento milioni. Nei costi è compreso anche l'abbattimento del Meazza come richiesto dalle squadre. L'area interessata è di 280 mila metri quadrati, lo stadio Meazza è valutato 80 milioni di euro. Il corrispettivo che pagano le squadre è di 2,7 milioni all'anno per 90 anni.

Nel corso del dibattito pubblico che si è reso necessario per legge è emersa la possibilità di una ristrutturazione dello stadio Meazza che però non è presentata come alternativa perchè non è una proposta ufficiale ma che comunque rappresenta una ipotesi di lavoro.

CRONISTORIA DELLO STADIO MEAZZA

IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARCHITETTI MAGISTRETTI E ACETI

IL PROGETTO DI MILAN E INTER