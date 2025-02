Prode Anselmo & Donald Trump

La partenza del Crociato meglio noto come Il Prode Anselmo, è un poemetto eroicomico di Giovanni Visconti Venosta (1856). Ebbe un grande successo tra le celebri poesie goliardiche. L’opera ha avuto molte edizioni anche illustrate ed è entrata nell’immaginario popolare come esempio delle gesta d’un guerriero che parte per una crociata mettendo a dura prova capacità reali ed ambizioni personali. Il Prode Anselmo viene in mente leggendo le manovre – se son vere – di Giuseppe Conte per accreditarsi con Donald Trump.

Passa un giorno, passa l’altro

Torna vispo il bel Giuseppi

Sempre attivo e molto scaltro

Del governo scala i greppi.

Cinque Stelle va alla testa

Della lotta pacifista,

Vuol contendere la festa

All’amico suo leghista,

Al Matteo che del Cremlino

E di Trump fu estimatore,

Verde, social, cagnolino

Con lo zar e il costruttore.

Ma Giuseppi è più ambizioso,

Due piccion con una fava

Vuole prendere orgoglioso:

Dir che Giorgia è solo schiava

Dell’ucraino presidente,

Gli ha mandato bombe a mano

Con sostegno sempre ardente

Compiacendo quel villano!

Giorgia sia dimissionata

Perché volle fare guerra,

Dal palazzo licenziata

Via dai grandi della terra.

Se degli USA il nuovo re

Sull’Italia vuol contare

Un amico vero c’è:

Giuseppi è lì per governare.

Lui del popolo avvocato

Sa giostrare nelle danze,

Disponibil, preparato

Sa guidar le maestranze.

Giallo verde e giallo rosso,

Poi con Draghi nel governo,

Non può essere rimosso,

È Giuseppi il vero perno.

Resta Elly un po’ stordita;

Progettava il campo largo,

Su Giuseppi dir fu udita

«Di sinistra lo cospargo!».

Non s’è accorta la tapina:

Il Cinque Stelle segretario

Dalla sera alla mattina

Cambia vita e abbecedario.

Passa un giorno, passa l’altro,

Il Giuseppi torna in pista

Sempre attivo, sempre scaltro

Oggi è in orbita trumpista.