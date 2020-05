Coronavirus: i primi dati sui conducenti dei mezzi pubblici milanesi

In autobus come nelle RSA? Dai primi dati, rilevati su un campione di 50 conducenti sottoposti a screening sierologico, emergerebbe che fino al 60% del campione sarebbe positivo al test sugli anticorpi. Percentuali simili, se non più elevate, a quelle registrate nelle residenze per anziani (RSA) e più alte di quelle negli ospedali, e che aprono a molti interrogativi sulla circolazione del virus sui mezzi pubblici. Da domani gli esami si allargheranno a 100 al giorno, ma occorrerà convincere gli stessi conducenti.

Ma che il virus abbia viaggiato in misure considerevoli sui mezzi pubblici di Milano è una certezza.

Nelle chat dei lavoratori ATM i primi dati sulla positività dei primi conducenti di superficie sottoposti ai test sierologici girano da giovedì: il 20% sarebbe entrato in contatto col virus. Ma tra gli autisti la preoccupazione è molto alta, perché tra i primi 50 conducenti esaminati, tutti già in quarantena, il dato arriva al 60%.

Numeri che supererebbero quelli delle RSA o degli ospedali delle zone focolaio. E che pongono pesanti interrogativi sulla reale diffusione del contagio a Milano.

I dati infatti sono una spia di come autobus e tram siano tra i principali veicoli e luoghi di trasmissione del virus, nelle settimane di lockdown in cui a viaggiare erano quasi esclusivamente lavoratori di attività essenziali, e non.

I test sono iniziati tra martedì e mercoledì scorso. Ora si attendono le conferme e soprattutto i dati già della prossima settimana, visto che da lunedì saranno più di 100 al giorno i conducenti che volontariamente vi si sottoporranno. Anche se metà dei conducenti interpellati nei depositi dice di non voler sottoporsi ai test. Hanno paura di che fine faranno i loro dati, e poi con il ripristino del 100% delle corse sono tornati gli straordinari e molti non possono permettersi di andare 7 giorni in malattia in attesa dei risultati e altri 20 giorni in quarantena in caso di positività.

Sui mezzi di superficie, dicono, adesso l’isolamento funziona, con la porta anteriore chiusa e i primi posti non raggiungibili. La loro prima preoccupazione, soprattutto a inizio o fine corsa, sono le proteste quando i mezzi si riempiono e loro devono invitare i passeggeri a scendere. Calci e pugni ai mezzi, insulti: “Rischi l’aggressione a ogni fermata che salti”, ci dicono. E dopo gli annunci non resta che chiamare la polizia.

Sono misure sufficienti? I primi dati pongono il problema di come evitare che autobus e tram siano anche ora il luogo più a rischio. Misure di sicurezza, distanziamento, mezzi alternativi, ma soprattutto un numero più basso possibile di persone in spostamento, costringendo le aziende al lavoro da casa per quanto possibile, sono le priorità su cui accelerare fin da subito, in previsione del numero sempre crescente di chi tornerà a muoversi in città, e che rischierebbe di tenere alta la trasmissione del virus.

Di Massimo Alberti e Claudio Jampaglia

Foto di Andrea Cherchi (Semplicemente Milano) dalla pagina Facebook di Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Agricoltura e Verde a Milano