Per l’Ucraina si avvicina l’ora della verità. Tra rabbia e rassegnazione

Zelensky e suoi sanno ormai molto bene di non poter criticiare pubblicamente Trump, pena l’allontanamento dell’alleato americano. Ma in questi giorni hanno fatto trapelare tutta la loro frustrazione. Oggi il presidente ucraino ha ripetuto come la questione più delicata sia quella territoriale, cedere un territorio, il Donbas, che gli ucraini difendono dal 2014 e per il quale negli ultimi anni sono morte decine di migliaia di soldati. Lasciarlo alla Russia, pensano e soprattutto sentono molti ucraini, sarebbe come aver combattuto, difeso il paese, per nulla. “Sarebbe una resa totale”, ci hanno scritto due cittadini ucraini. Oltrettutto lasciare a Putin quello che vuole e che ha ottenuto con l’uso della forza, senza conseguenze legali, sarebbe come lasciare la porta aperta ad altre aggressioni future. Non sappiamo se nella versione finale del piano che stanno negoziando americani e ucraini (e che poi dovranno proporre ai russi) ci sarà questo punto, ma dalla prospettiva ucraina la reazione di rabbia e sfida è comprensibile. “Qui – ci hanno scritto ancora – nessuno si fida dei russi”.
Ma ci sono anche rassegnazione e stanchezza, per una guerra che va avanti ormai da quasi quattro anni. I media che citano i soldati al fronte sottolineano per esempio come per molti, anche se non per tutti, la priorità sia mettere fine allo scontro armato. “Sarebbe ingiusto e frustrante finire con una resa, ma se fosse l’unico modo per fermare la guerra allora andrebbe bene così”.
La scorsa settimana abbiamo detto che questo è forse il momento più difficile per Zelensky dall’inizio della guerra. Ora le cose vanno ancora peggio. Alla mancanza di soldi e al grosso caso di corruzione che è arrivato fino al governo si aggiunge la necessità di prendere una decisione dolorosa. Nel fine settimana il presidente ucraino ha spiegato esplicitamente come l’alternativa sia tra la perdita della dignità e la perdita del principale alleato, l’America. Ora con il supporto europeo gli ucraini stanno provando a trattare, per arrivare a una soluzione che non sia per loro umiliante e per il mondo in generale – aggiungiamo noi – non completamente in violazione del diritto internazionale. Kyiv parla in queste ore di compromesso. Sarà appunto doloroso. Anche se molti credono ormai necessario.
Emanuele Valenti