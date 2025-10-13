Pax Trumpiana. A Sharm el-Sheikh un brutto film d’orrore

“Una nuova alba storica” è il messaggio che Donald Trump, i suoi alleati occidentali e arabi hanno mandato al mondo da Sharm el-Sheikh.

Ma una nuova alba storica per chi?

Sicuramente non per i palestinesi.

I gazawi dovrebbero accontentarsi del cessate il fuoco e di un’assistenza umanitaria permanente.

A tutto il resto – al business della ricostruzione in particolare – ci penserà un board composto da Trump stesso e l’ex premier britannico Tony Blair.

L’espansione delle colonie in Cisgiordani? Mai menzionata.

La violenza dei coloni e dell’esercito israeliano? Idem.

Il ritiro dai territori occupati? Non è in agenda.

Un ruolo per l’ANP? Si ma prima dovrà riformarsi.

È la pax trumpiana, che legittima il genocidio, calpesta il diritto internazionale, esclude i palestinesi da qualsiasi decisione riguardante il loro destino.

Oggi in Egitto la visione imperiale di Trump è stata ampiamente condivisa dai leader europei.

Prima perché avevano bisogno della foto opportunity per ripulire le loro immagini di fronte a un’opinione pubblica che li accusa di complicità nel genocidio di Gaza. E poi è nel DNA delle vecchie potenze coloniali, come quando alla conferenza di Parigi del 1919 decisero a tavolino di spartirsi l’Africa, il Medio Oriente e la Palestina.

Torniamo alla domanda iniziale: Una nuova alba storica per chi?

Dicevamo non per i palestinesi.

Ma nemmeno per chi oggi vuole liquidare la causa palestinese.

Il mondo è cambiato. Non esiste più un impero sul quale non tramonta mai il sole. Oggi c’è la Cina, l’India , il Brasile, il sud globale che avanza.

Oggi c’è un’opinione pubblica globale che si indigna.

A Sharm el-Sheikh è andato in onda un brutto film d’orrore.