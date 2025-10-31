Parma, cori fascisti e inni al duce, nella sede di Fratelli d’Italia. E Meloni tace

Foto di Giovanna Pavesi
28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma. Nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, in pieno centro storico, si riuniscono i giovani del partito di Giorgia Meloni. E dalle finestre aperte sulla piazza si sentono cori fascisti e inni al duce:
Dopo la diffusione di questo video, sono cominciate le prime reazioni, anzitutto dalla città emiliana, medaglia d’oro della Resistenza. Il presidente provinciale dell’ANPI di Parma Nicola Maestri:
La segretaria del Pd Elly Schlein ha incalzato Giorgia Meloni: “Aspettiamo che la presidente del Consiglio prenda le distanze da un fatto molto grave”, ha detto. Fin’ora, però, la presidente del Consiglio ha taciuto. La reazione del partito c’è stata: la federazione di Parma di Gioventù nazionale, la sezione giovanile di Fratelli d’Italia, è stata commissariata.
La procura di Parma ha aperto un indagine. Il fascicolo è al momento senza indagati. Nel centro della città emiliana c’è stato nel pomeriggio un presidio antifascista. Ascolta Giovanna Pavesi, giornalista di La Presse:
Non è la prima volta che i giovani di Fratelli d’Italia finiscono sotto i riflettori: ricordiamo ad esempio l’inchiesta di Fanpage sulla “gioventù meloniana”. Questa volta accade dentro la sede ufficiale del partito di Giorgia Meloni, durante una serata che voleva commemorare la marcia su Roma, l’atto fondativo del fascismo. Ascolta il commento dello storico Francesco Filippi: