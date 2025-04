Ostinazione

PlayStop Di palo in frasca di venerdì 11/04/2025 A cura di Marco Piccardi - Playlist: 1) Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) 2) Buona Vista Social Club, Candela 3) Marc Ribot y Los Cubanos Postizos, Aquì como allà 4) Gaetano Liguori (con Pasquale Liguori e Roberto Del Piano), Libertà subito 5) Annamaria Musajo, Io soy Maria 6) Elvis Costello & Anne Sofie Von Otter, Broken Bicycles/Junk 7) Michele Fazio World Trio (con Fausto Beccalossi), Fiesta 8) Annamaria Musajo (con Arrigo Cappelletti), Ritornerai 9) Mina, Se telefonando 10) Ennio Morricone, Tema di Deborah (da C’era una volta in America) 11) Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) Ospite in studio Annamaria Musajo

PlayStop StMicroelectronics, a rischio mille posti di lavoro ad Agrate Brianza StMicroelectronics ha presentato oggi il suo piano industriale. Il gruppo italo-francese ha annunciato 2800 esuberi a livello internazionale nel prossimo triennio, pur promettendo investimenti importanti, quattro miliardi di euro in Italia. Ma il piano di sviluppo non è chiaro e soprattutto per il sito di Agrate Brianza, dove al momento sono impiegati circa 5400 lavoratori, il timore è che i licenziamenti possano essere tantissimi. Pietro Occhiuto è il segretario della Fiom Monza e Brianza…

PlayStop Esteri di giovedì 10/04/2025 1) Radere al suolo, isolare e uccidere. Il piano israeliano per controllare la striscia di Gaza. (Christian Elia) 2) La Francia verso il riconoscimento dello stato palestinese. Macron vuole riportare la diplomazia francese nel vecchio solco gaullista. (Francesco Giorgini) 3) La marcia indietro di Trump sui dazi. La sospensione delle tariffe per 90 giorni mostra preoccupazione per lo scontento degli investitori. (Roberto Festa) 4) Tanzania, arrestato il leader del principale partito d’opposizione e accusato di tradimento. Si infiamma la situazione politica nel paese a 5 mesi dalle elezioni. (Andrea Spinelli Barrile - Slow News) 5) “Almas, voci di coraggio”. Al fuorisalone l’installazione del Cesvi che racconta la forza e il coraggio delle donne migranti venezuelane in Colombia. (Christian Gancitano - curatore della mostra) 6) World Music. Con un nuovo album live, torna Boubacar Traorè, l’artista maliano interprete dell’orgoglio dell’era dell’indipendenza. (Marcello Lorrai)

PlayStop Psychoerrances 5 - La rovina neoliberale vs la psichiatria artigianale, con lo psichiatra e scrittore Emmanuel Venet Venet Un progetto di Mariangela Capossela. Quale eredità resta dello spirito della riforma francese? Cos’è successo alla psichiatria di Settore in questi ultimi 15 anni? Come resistere ai danni provocati dall’ondata neoliberale e securitaria ? A queste problematiche risponde uno psichiatra lionese col suo punto di vista critico di scrittore e di terapeuta che ha assistito all’istallazione della riforma e resistito al suo smantellamento (voce del doppiaggio: Silvano Voltolina).

PlayStop "Un Posto Migliore": il secondo disco di Giovanni Toscano "Un Posto Migliore", secondo disco di Giovanni Toscano, tenta proprio di essere questo, un posto migliore. In realtà è un percorso alla sua ricerca, lungi dall'essere terminato, che si intreccia anche con belle collaborazioni con le voci di Emma Nolde ed Assurditè, e che è stato al centro dell'intervista a Jack a cura di Matteo Villaci.