Funk Shui 59 Tracklist: ..1. Bobby Oroza - Strange Girl ..2. The Soul Snatchers - Soul To Soul ..3. Lettuce - Checker Wrecker..4.…

Jazz Ahead 79 Dischi belli usciti il 12 giugno 2020. Playlist: 1. Tide Of Hyacinth, Ambrose Akinmusire, On the Tender Spot of Every…