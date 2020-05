Ritorna l’Operazione Primavera! Estrazione dei premi il 25 giugno

L’Operazione Primavera è la sottoscrizione a premi di autofinanziamento di Radio Pop. Dopo la pausa forzata per la quarantena, riprende la vendita dei biglietti.

I biglietti acquistati fino a questo momento restano validi.

I nuovi biglietti si possono acquistare solo online .

Acquista qui con Pay Pal o con carta di credito.

I biglietti saranno spediti via email. L’invio non è immediato, ma avverrà al più presto. Lascia il tuo numero di telefono per essere richiamato/a in caso di estrazione vincente!

Estrazione 25 giugno 2020

Ecco l’elenco aggiornato dei premi e le nuove scadenze (clicca sulle immagini per ingrandire):

premi 1-41:

premi 42-187: