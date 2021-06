Operazione Primavera 2021: i biglietti vincenti

L’Operazione Primavera è la sottoscrizione a premi di autofinanziamento di Radio Pop.

Ogni biglietto acquistato parteciperà all’estrazione: non abbiate paura se non vi sono arrivati via mail o se avete perso il numero di matrice. Se vincerete vi contatteremo noi.

Per ogni delucidazione scrivete a abbonamenti[at]radiopiopolare.it

[La fruizione di alcuni premi è soggetta all’andamento della pandemia e quindi potrebbe subire modifiche o spostamenti]

ESTRAZIONE ALLE ORE 21 DI GIOVEDI 24 GIUGNO DURANTE IL PROGRAMMA “A CASA CON VOI”

I premi in palio