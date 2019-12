Operazione Primavera 2020!

9 – 13

Soggiorno in villetta tipo C di una settimana per 4 persone dal 3/5 al 20/5/2020 – dal 2/6 al 19/6/2020 – dal 20/9 al 2/11/2020 (con inizio e fine a piacere)

Resort La Francesca – Bonassola (sp) tel. 02/6575639 – www.villaggilafrancesca.it