PlayStop PoPolaroid di giovedì 24/07/2025 Basil Baz evoca il suo amore per la Polaroid, per la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che gli permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Come le fotografie, le canzoni sono memorie nel tempo, e in PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali.

PlayStop News della notte di giovedì 24/07/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Conduzione musicale di giovedì 24/07/2025 delle 21:00 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop Jazz in un giorno d'estate di giovedì 24/07/2025 “Jazz in un giorno d’estate”: il titolo ricalca quello di un famoso film sul jazz girato al Newport Jazz Festival nel luglio del ’58. “Jazz in un giorno d’estate” propone grandi momenti e grandi protagonisti delle estati del jazz, in particolare facendo ascoltare jazz immortalato nel corso di festival che hanno fatto la storia di questa musica. Dopo avere negli anni scorsi ripercorso le prime edizioni dei pionieristici festival americani di Newport, nato nel '54, e di Monterey, nato nel '58, "Jazz in un giorno d'estate" rende omaggio al Montreux Jazz Festival, la manifestazione europea dedicata al jazz che più di ogni altra è riuscita a rivaleggiare, anche come fucina di grandi album dal vivo, con i maggiori festival d'oltre Atlantico. Decollato nel giugno del '67 nella rinomata località di villeggiatura sulle rive del lago di Ginevra, e da allora tornato ogni anno con puntualità svizzera, il Montreux Jazz Festival è arrivato nel 2017 alla sua cinquantunesima edizione.

PlayStop Popsera di giovedì 24/07/2025 Popsera è lo spazio che dedicheremo all'informazione nella prima serata. Si comincia alle 18.30 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Carestia: questa settimana sono morte di fame 43 persone in Palestina Prima di questo periodo erano state solo 68 le vittime per mancanza di cibo. Soltanto in questa settimana sono morte di fame 43 persone in Palestina. Lo scrive The Guardian, citando fonti sanitarie della Striscia. Secondo il quotidiano britannico, i reparti pediatrici ancora operativi nell’enclave sono ormai affollati di bambini scheletrici. A Gaza City sono rimaste solo due equipe pediatriche e ogni giorno arrivano fino a 200 bambini in cerca di cure. A Gaza la crisi umanitaria è ormai profondissima. Le immagini delle persone che presentano i chiari segni della denutrizione si moltiplicano. Anche i grandi media internazionali, che oggi hanno diffuso un appello, France Press, Associated Press, Reuters e BBC hanno chiesto al governo di Tel Aviv di permettere ai loro collaboratori di entrare e uscire da Gaza. La fame sta minacciando la loro sopravvivenza, hanno dichiarato in un comunicato congiunto. Una situazione che è ormai arrivata, dopo mesi di allarmi, a un punto di non ritorno. Come ci racconta Andrea Iacomini, portavoce italiano dell’Unicef.

PlayStop Poveri ma in ferie di giovedì 24/07/2025 quando ci raccontate le vostre imprese da fan sfegatati all'inseguimento dei vostri idoli e poi diciamo in diretta che Hulk Hogan è andato a insegnare agli angeli a strapparsi le magliette

PlayStop Almendra di giovedì 24/07/2025 Nella prima mezz'ora, la più musicale, ascoltiamo nuove uscite con MacDeMarco, ne annunciamo di nuove con Tame Impala e facciamo i nostri complimenti alla neo-dottoressa con laurea ad honorem dell'università di Kent, PinkPantheress. Poi ci raggiunge in studio Arden, giovane cantautore che viene da una carriera da producer e tecnico del suono ma da un paio d'anni ha incominciato una carriera solista fatta di pezzi scritti da lui. Nella mezz'ora che passiamo con lui Arden si racconta, attraverso la sua musica e quella che ha sentito da ascoltatore, e raccontandoci il suo particolare approccio. Nell'ultima mezz'ora ospitiamo in studio Niccolò Vecchia per parlare del nuovo biopic - lungo 5 ore! - prodotto da HBO sulla vita e carriera di Billy Joel, cantante spesso bistrattato per la sua "uncoolness". In chiusura parliamo dei KNEECAP e del loro "daspo" dall'intera Ungheria per effetto della decisione del governo Orban. A cura di Luca Santoro

PlayStop Sconfinamenti #4 - L’angelo tacque Una storia di guide di viaggio, bombardamenti, seconda guerra mondiale, letteratura

PlayStop "Alla ricerca di una musica concreta" di Pierre Schaeffer, per la prima volta in italiano Finalmente in italiano uno dei testi classici della musica elettroacustica. Questa è l’avventura pionieristica di Pierre Schaeffer, al tempo stesso un avvincente e leggibilissimo diario dei suoi esperimenti di composizione sonora e un trattato sulla ragion d’essere della “musica concreta”, un libro che ha avuto una profonda influenza sui compositori che hanno lavorato e lavorano con la tecnologia. Infatti, i suoi effetti si estendono oltre i confini della musica contemporanea e si possono riconoscere in molte aree del pensiero musicale odierno, come la definizione di “strumento” e la classificazione dei suoni. Questo libro unico è essenziale quindi per chiunque sia interessato alla musicologia contemporanea e alla storia dei media. A Cult Ira Rubini ha intervistato il curatore di questa pubblicazione (facente parte della collana "Classici della Nuova Musica" di Shake Edizioni), Massimiliano Viel.