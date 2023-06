Mostrixx al Nyege Nyege Festival di Parigi

In un panorama della musica africana che negli ultimi

decenni si è profondamente modificato, la musica

elettronica ha assunto un peso non indifferente, con

tendenze che vanno dalla musica elettronica da ballo fino

alla elettronica di ricerca. Assieme all’hip hop e al R&B,

anche l’elettronica ha portato la musica del Continente nero

a incontrare un’attenzione internazionale che va ben al di là

della nicchia di ascoltatori specificamente interessati alla

musica africana: l’elettronica di paesi come il Sudafrica, la

Nigeria, l’Angola ha influenzato i trend della musica

elettronica negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Portogallo,

e suscita ampio interesse a livello internazionale nel mondo

dell’elettronica in quanto elettronica tout court e non in

quanto musica africana o world music. Uno dei paesi

africani più attivi nel campo dell’elettronica è l’Uganda: nella

capitale Kampala dal 2013 opera un collettivo che dal 2015

ha organizzato un festival di musica elettronica, il Nyege

Nyege Festival: la manifestazione non è passata

inosservata e ha attirato anche gli strali del Ministero della

morale, in particolare per il suo legame con la comunità

LGBT e per il richiamo che rappresenta per il pubblico

straniero, ma proprio per quest’ultimo motivo – il Nyege

Nyege negli ultimi anni ha superato i 50mila spettatori – è

stata vista con maggiore favore da altri ministeri ugandesi,

come quello del turismo. Ugandese è Faizal Mostrixx, di cui

l’etichetta Glitterbeat ha appena pubblicato il primo album,

Mutations, dopo l’Ep che sempre la Glitterbeat aveva fatto

uscire lo scorso anno. Mostrixx alle origini è un danzatore: è

cresciuto con i balli di danzatrici tradizionali, accompagnate

da percussioni e canti, a cui fin da bambino assisteva con la

madre, e con le cassette e i cd di musica tradizionale e

moderna, soprattutto kenyota e congolese, che il padre,

conducente di camion, portava a casa dai suoi viaggi.

Mostrixx ha cominciato a danzare utilizzando per le sue

performance diversi generi di musica, come hip hop, musica

urbana contemporanea, techno, e poi ha cominciato a

creare musica per conto proprio. Mostrixx ha attinto dal

patrimonio ugandese, rifacendosi per esempio ai ritmi e allo

stile di musica impiegati per il kadodi, una antica cerimonia

di circoncisione che arriva fino alla transe. E’ stato poi

sensibile a molti generi africani di musica urbana ed

elettronica di oggi, come la Afro House, così come a tanti

ritmi dell’Africa australe e orientale, ma non ha dimenticato

vecchi canti e il modernariato musicale delle regioni orientali

del continente, ed è andato anche a pescare fra

registrazioni sul campo realizzate a partire dagli anni

cinquanta in Uganda, Congo, Etiopia e Tanzania. Oltre a

elettronica e campionamenti, nell’album si ascoltano anche

il cantante del Lesotho Morena Leraba e l’ugandese

Giovanni Kiyingi, mentre il primo brano dell’album è

costruito invece intorno al canto di una donna che lavora

nella cucina del ristorante del centro culturale francese ad

Addis Abeba, e che Mostrixx ha registrato di persona nella

capitale etiopica. Il 14 luglio Faizal Mostrixx sarà tra i

numerosi partecipanti all’edizione del Nyege Nyege Festival

che si svolgerà dalle due del pomeriggio all’una di notte ad

Aubervilliers, Parigi.