Miracolo della tregua. La gioia incontenibile a Gaza, la resiliente

PlayStop Letteratura, il Nobel all’ungherese Krasznahorkai: “Un grande scrittore epico” Lo scrittore ungherese László Krasznahorkai ha vinto il nobel per la letteratura del 2025. “Un grande scrittore epico nella tradizione mitteleuropea che va da Kafka a Bernhard” lo ha definito l’accademia svedese che assegna il premio. Nato nel 1954, il suo primo successo editoriale fu il romanzo “Satantango”, pubblicato nel 1985. Nel 2015 aveva ricevuto un altro premio, l’International Man Booker Prize. Tra i suoi libri pubblicati anche in Italia “Melancolia della resistenza” e “Il ritorno del barone Wenckheim”. La scrittrice Susan Sontag lo aveva definito “maestro dell’apocalisse”. Sui temi e sulle atmosfere dei romanzi di Krasznahorkai, Virginia Platini ha sentito Maria Rosaria Sciglitano, traduttrice esperta di letteratura ungherese.

PlayStop Esteri di giovedì 09/10/2025 L'accordo di cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas, nei racconti e nelle parole di Fatima, insegnante di Gaza sfollata nel centro della striscia, Chawki Senouci, Valeria Schroter che racconta la gioia delle famiglie degli ostaggi, Samuele Pellecchia da Gerusalemme, Roberto Festa e Emanuele Valenti. E poi: l'intervista alla giornalista afghana Zahra Joya, ospite del Festival della Missione di Torino e il rilancio dell'Opus Dei in Spagna di Papa Leone (Giulio Maria Piantedosi)

PlayStop Mexican Sugar Dance: “il ritorno a casa” dei Little Pieces Of Marmelade Il 10 ottobre esce Mexican Sugar Dance, prima parte del doppio album che la band marchigiana pubblicherà integralmente a inizio dicembre. Tra punk, noise, blues e psichedelia, un lavoro che loro stessi definiscono il più libero e vero tra quelli pubblicati finora. “Non volevamo cadere nel fare un disco patinato e super processato, per questo lo abbiamo registrato con tecniche strane e vintage, con un’attitudine un po’ anni 60”, raccontano i Little Pieces Of Marmelade ai microfoni di Radio Popolare, prima di suonare una cover di Power to the People di John Lennon in dedica al popolo palestinese. Ascolta il MiniLive e l'intervista ai Little Pieces Of Marmelade, a cura di Dario Grande.

