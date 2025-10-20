Mercoledì 22 ottobre nell’Auditorium Demetrio Stratos: “Il prezzo che paghiamo”

Mercoledì 22 Ottobre alle 20.30 si svolgerà una puntata speciale della trasmissione Il Giusto Clima nell’Auditorium Demetrio Stratos di via Ollearo 5.

Parleremo del documentario “Il prezzo che paghiamo”, prodotto da ReCommon e Greenpeace Italia, realizzato dal collettivo FADA e diretto da Sara Manisera, un racconto di come la crisi climatica è diventata una presenza costante nelle nostre vite.

Già dagli anni Settanta/Ottanta, le grandi compagnie petrolifere e del gas – come ENI, ExxonMobil, Shell e BP – sapevano quanto le loro attività avrebbero inciso sul clima globale. Eppure hanno scelto di ignorare le evidenze scientifiche, anteponendo il profitto alle conseguenze per il pianeta e per le generazioni future. Oggi, come sempre, sono le persone comuni a pagare il prezzo più alto.

Attraverso una raccolta di testimonianze di persone che vivono in territori duramente colpiti – come l’Emilia-Romagna, con le alluvioni che hanno distrutto case e aziende, e la Basilicata, dove le comunità convivono con le conseguenze delle estrazioni petrolifere – il documentario “Il prezzo che paghiamo” dà un volto concreto alle vittime della crisi climatica.

A presentare il documentario ci saranno Antonio Tricarico, Campaigner finanza pubblica e multinazionali di ReCommon, Federico Spadini, Campaigner Clima di Greenpeace Italia e, in collegamento, la regista e giornalista Sara Manisera.

A condurre l’incontro Elena Mordiglia e Marianna Usuelli.

Al termine della puntata, alle 21.30, inizierà la proiezione del documentario.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it