Mercoledì 19 novembre nell’Auditorium Demetrio Stratos: “Mai più cosa vostra”

In vista del 25 novembre, mercoledì 19 alle ore 19.30, nell’Auditorium Demetrio Stratos di via Ollearo 5, presenteremo il libro “Mai più cosa vostra. Come spezzare le radici del patriarcato e della violenza maschile”. Con gli autori Fabio Roia e Ilaria Ramoni.
Gli episodi di violenza di genere che occupano le cronache non sono fatti isolati, ma l’espressione estrema di un sistema radicato. Sono il volto più visibile di una subcultura che affonda le radici nelle logiche del patriarcato: un potere antico e pervasivo, che si insinua nei linguaggi, nelle abitudini, nei rapporti quotidiani e perfino nelle aule dei tribunali. Ilaria Ramoni e Fabio Roia mettono in luce un parallelismo scomodo ma necessario: quello tra la subcultura patriarcale e quella mafiosa. Entrambe si reggono sul silenzio, sulla complicità, sull’idea che le donne non siano soggetti, ma oggetti da possedere o scambiare.
Conducono la serata Lorenza Ghidini e Raffaele Liguori.
L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it