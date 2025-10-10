Mercoledì 15 ottobre nell’Auditorium Demetrio Stratos: una serata dedicata a Gaza

Mercoledì 15 ottobre alle 20.30 nell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, in via Ollearo 5, ci sarà una serata dedicata a Gaza.
Con ospiti: studenti e studentesse appena arrivate dalla Striscia per studiare all’ Università Statale di Milano; Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del PD che era sulla Global Sumud Flotilla e Gennaro Giudetti, operatore umanitario dell’Oms che ha passato gli ultimi nove mesi a Gaza.
Conduce la serata Martina Stefanoni.
Voi ci mettete la presenza e il sostegno e noi tutto il resto: facciamo 50 e 50!
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it