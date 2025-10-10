Iniziative

 

 

Mercoledì 15 ottobre nell’Auditorium Demetrio Stratos: una serata dedicata a Gaza

| di Redazione
Gaza

Mercoledì 15 ottobre alle 20.30 nell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, in via Ollearo 5, ci sarà una serata dedicata a Gaza.

Con ospiti: studenti e studentesse appena arrivate dalla Striscia per studiare all’ Università Statale di Milano; Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del PD che era sulla Global Sumud Flotilla e Gennaro Giudetti, operatore umanitario dell’Oms che ha passato gli ultimi nove mesi a Gaza.

Conduce la serata Martina Stefanoni.

Voi ci mettete la presenza e il sostegno e noi tutto il resto: facciamo 50 e 50!

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it

  • Autore articolo
    Redazione
INIZIATIVE IN EVIDENZATutte le iniziative
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio venerdì 10/10 12:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 10-10-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve venerdì 10/10 17:31

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 10-10-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di venerdì 10/10/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 10-10-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 10/10/2025 delle 07:15

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 10-10-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    I Selton pubblicano il Volume 2 di Gringo, il loro disco tra Italia e Brasile

    Una selezione tra oltre 60 canzoni, che ha portato i tre brasiliani di Milano Selton ad avere un nucleo di 23 brani, poi divisi tra Volume 1 e Volume 2: "Gringo" risulta così un lavoro complesso e completo, grazie anche al lavoro fatto, nello Studio13 di Damon Albarn, con il produttore Ricky Damian, italiano che a Londra ha trovato la sua affermazione professionale. I Selton sono a casa a Radio Popolare: è stato bello ritrovarli, nella prima giornata di campagna abbonamenti della radio, per raccontare con loro un nuovo pezzo della loro storia. L'intervista di Dario Grande e Niccolò Vecchia

    Clip - 10-10-2025

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di venerdì 10/10/2025 delle 16:02

    L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

    Campagna abbonamenti - 10-10-2025

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di venerdì 10/10/2025 delle 14:31

    L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

    Campagna abbonamenti - 10-10-2025

  • PlayStop

    Gaza, il primo racconto del cessate il fuoco

    A Gaza è finalmente entrato in vigore il cessate il fuoco. Secondo l’intesa ratificata nella notte dal governo di Netnayahu, la tregua sarebbe dovuta scattare già a mezzanotte, ma Israele ha continuato a bombardare le città della Striscia per coprire gli spostamenti delle truppe; fonti mediche parlano di 35 palestinesi rimasti uccisi nelle ultime ore. Alle 11 italiane i raid e gli attacchi sono cessati, le principali vie di collegamento sono tornate libere e migliaia di civili hanno cominciato a tornare nelle proprie città distrutte. Questa è la testimonianza che ci ha mandato da Khan Yunis Sami Abuomar, raccolta da Sara Milanese.

    Clip - 10-10-2025

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di venerdì 10/10/2025 delle 12:00

    L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

    Campagna abbonamenti - 10-10-2025

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di venerdì 10/10/2025 delle 10:01

    A cura di Lorenza Ghidini, Catia Giarlanzani e Gianmarco Bachi

    Campagna abbonamenti - 10-10-2025

  • PlayStop

    Rassegna stampa internazionale di venerdì 10/10/2025

    Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.

    Esteri – La rassegna stampa internazionale - 10-10-2025

  • PlayStop

    Presto Presto - Lo stretto indispensabile di venerdì 10/10/2025

    Il kit di informazioni essenziali per potere affrontare la giornata (secondo noi).

    Presto Presto – Lo stretto indispensabile - 10-10-2025

Adesso in diretta