Meloni: “Flotilla irresponsabile”. Ma il Governo costretto a intervenire dopo gli attacchi

PlayStop "Siamo in acque greche, droni tutto attorno a noi" Abbiamo sentito in diretta alle ore 20 Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs, che si trova a bordo della Flottilla, al microfono di Luigi Ambrosio dice: "Siamo in acque greche, droni tutto attorno a noi"

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di mercoledì 24/09/2025 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Anche il Comitato Legalità del Comune esprime dubbi sulla delibera di vendita di San Siro Non si conoscono i veri proprietari dei due club, in particolare dell’Inter; la norma anti speculazione - come scritta nella delibera - non protegge il Comune da una possibile vendita speculativa dell’area; mancano i riferimenti alle white list antimafia per le aziende subappaltatrici; c’è poca trasparenza sui flussi finanziari. Sono queste le principali obiezioni alla delibera di vendita dello stadio Meazza e dell’area di San Siro che giovedì 25 settembre arriverà in consiglio comunale, sollevate dal Comitato Legalità e Contrasto alla criminalità organizzata presieduto da Nando Dalla Chiesa. Roberto Maggioni e Luigi Ambrosio ne hanno parlato con David Gentili, uno degli otto componenti del Comitato.

PlayStop Esteri di mercoledì 24/09/2025 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci e in onda dal 6 ottobre 2003. Ogni giorno alle 19 Chawki Senouci e Martina Stefanoni selezionano e raccontano fatti interessanti attraverso rubriche, reportage, interviste e approfondimenti. Il programma combina notizie e stacchi musicali, offrendo una panoramica variegata e coinvolgente degli eventi globali.

PlayStop L'Orizzonte di mercoledì 24/09 18:35 L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo, mentre accadono. Una cronaca in movimento, tra studio, corrispondenze e territorio. Senza copioni e in presa diretta. Un orizzonte che cambia, come le notizie e chi le racconta. Conducono Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro.

PlayStop “Va guardato con sospetto chi non sta facendo nulla per Gaza, altro che vetrine rotte”. Militant A degli Assalti Frontali, insieme a decine di artisti, ha firmato una lettera sulle manifestazioni di lunedì per Gaza e in solidarietà agli arrestati di Milano. “La violenza non è bloccare una stazione in un giorno di sciopero generale, la violenza è Gaza” è scritto nella lettera firmata da artisti, musicisti, scrittori, fumettisti tra cui Zerocalcare, gli scrittori Massimo Carlotto e Sandrone Dazieri, gruppi come Modena City Ramblers, Bandabardò, i Punkreas, Lele Sacchi, Giulio Cavalli, gli Assalti Frontali e molti altri. “Lunedì è successa una cosa nuova, - ha detto Militant A al microfono di Roberto Maggioni - è stata una giornata bellissima. La coscienza popolare si è espressa. Non dobbiamo assolutamente dividerci, tutti sono dentro questo movimento. Firmare un appello è il minimo che potessimo fare”.

PlayStop Poveri ma belli di mercoledì 24/09/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Tra disillusione e voglia di continuare a crederci: i Ministri ci raccontano il loro nuovo album I Ministri sono tornati e lo hanno fatto a modo loro. Il 19 settembre è uscito Aurora Popolare, album che segna il ritorno dopo 3 anni di una delle band più rappresentative del rock italiano. “Non avevamo riferimenti, è un disco in cui abbiamo ascoltato tanto noi stessi e che ci rappresenta molto” racconta il chitarrista Federico Dragogna ai microfoni di Radio Popolare. Giunto all’ottavo album, il trio rock continua dritto per la sua strada raccontando il presente con la rabbia e lo sguardo affilato che da sempre lo caratterizza. Dal concept del disco alle sue influenze, fino al ruolo di band nel confronto con le nuove generazioni: ascolta il mini live e l’intervista di Dario Grande ai Ministri.

PlayStop Vieni con me di mercoledì 24/09/2025 Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

PlayStop L’attacco dei droni alla Flotilla L’attacco della scorsa notte alla Sumud Flotilla al largo di Creta, per mezzo di uno sciame di droni, sta generando molte reazioni sdegnate: l'occupazione dei banchi del Governo alla Camera da parte dell'opposizione, le convocazioni di molti presìdi ed iniziative in giro per l’Italia oggi pomeriggio, l'occupazione del liceo Rossellini di Roma. A Milano l'appuntamento è alle 18.30 in piazza della Scala. Ripercorriamo quanto avvenuto oggi attraverso questo audio nel quale potete ascoltare la concitata telefonata avvenuta appena dopo l’attacco dei droni, in cui vengono comunicate le coordinate della posizione delle imbarcazioni in acque internazionali; il racconto fatto stamattina all'alba ai nostri microfoni dalla giornalista Barbara Schiavulli, a bordo della Morgana; e la testimonianza di Benedetta Scuderi, parlamentare di Alleanza Verdi e sinistra, che fa parte dello stesso equipaggio.