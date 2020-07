Marcus Rashford: una laurea per il suo impegno contro la povertà infantile

L’università di Manchester negli scorsi giorni ha fatto sapere che un ragazzo di 22 anni sarà insignito dell’Honorary Doctorate, una laurea honoris causa, dedicata a chi si impegna per il sociale. Il destinatario di questa onorificenza, la più alta dell’Università, è Marcus Rashford, che nella vita fa il calciatore del Manchester United, di cui è uno dei giocatori più importanti. L’Università ha giustificato la sua decisione di conferire questa laurea a Rashford in virtù: “Della sua straordinaria campagna contro la povertà infantile”.

Durante il periodo del lockdown, con le scuole chiuse, il governo inglese aveva deciso di tagliare i pranzi scolastici gratuiti per i bambini. Dato che non vanno più a scuola, non serve più dargli da mangiare gratis, pensavano Boris Johnson e i suoi soci. Questa decisione però ha messo in difficoltà economiche molte famiglie, che hanno trovato realmente problematico poter garantire almeno due pasti ai propri figli. Rashford allora, insieme all’associazione Fareshare, ha creato una campagna fondi per aiutare queste persone in difficoltà. In poche settimane è riuscito a raccogliere più di 20 milioni di sterline. Il tutto però non era sufficiente, allora Rashford ha deciso di esporsi come pochi calciatori, soprattutto della sua età, avevano mai fatto prima. Ha scritto una lettera al governo inglese chiedendo di fare marcia indietro e di ristabilire i pasti gratuiti per i bambini in vista delle scuole estive. Nella lettera inoltre Rashford ha ricordato come anche lui nella sua infanzia abbia fatto molto affidamento a questo genere di assistenza sociale, date le difficoltà economiche dei suoi genitori. “Se sono quello che sono – ha scritto – è grazie al contributo della comunità in cui sono cresciuto, io e la mia famiglia abbiamo dovuto fare affidamento costantemente ai pasti scolastici”. Boris Johnson, a questo punto, non ha potuto che fare marcia indietro e rimettere i pasti scolastici. Il costo di tutta questa iniziativa sarà di circa 120 milioni di sterline e serviranno a coprire le richieste di 1,3 milioni di studenti che avevano i requisiti per chiedere il sussidio – circa il 15,4% degli alunni delle scuole statali.

Una presa di posizione che non è un fatto politico, ma umanitario, come lo stesso Rashford ha scritto nei diversi articoli che ha pubblicato sul Guardian e sul Times per provare a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Nancy Rothwell, presidente dell’università di Manchester, ha parlato di Rashford come “una guida straordinaria anche fuori da un campo di calcio. La sua campagna non solo aiuterà innumerevoli giovani in tutta la nostra città, ma anche in tutto il Paese. Siamo orgogliosi di condividere tutto questo con lui”.

Tra le varie considerazioni fatte dall’attaccante del Manchester United, c’è anche l’augurio che i calciatori più giovani, quelli della sua generazione, prestino sempre maggiore attenzione alle tematiche sociali e usino la loro influenza non solo con fini commerciali, ma anche umanitari, dicendosi anche convinto che tutto questo sarà sempre più normale. Il suo augurio, che è quello di tutti, è che la sua storia non resti una magnifica eccezione.