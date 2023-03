Mafia, Rosy Bindi a Radio Popolare: “L’assenza del governo alla manifestazione di Milano? Indifferenza e inconsapevolezza”

“Nella migliore delle ipotesi me la spiego come indifferenza e inconsapevolezza nei confronti di un problema così grave e condizionante come sono le mafie nel nostro paese. Nella peggiore delle ipotesi è una non assunzione di impegno”. Lo ha detto l’ex presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi a Radio Popolare, commentando l’assenza di esponenti del governo alla manifestazione di Milano in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia.

“Io ho ascoltato con cuore e mente aperta il discorso di insediamento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quando ha detto di aver maturato il suo impegno politico dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio. Quella mafia l’abbiamo sconfitta. Oggi c’è da sconfiggere una mafia che è più complicato riuscire a farlo, se contestualmente nello stesso discorso si afferma che il governo non intralcerà mai il cammino di coloro che vogliono fare e che vogliono produrre. In Italia non dobbiamo intralciare il cammino di nessuno, però le regole bisogna metterle a tutti. Devono essere rigorose e bisogna farle rispettare. Perchè la forza della mafia oggi sta nel trovare complici. Se la mafia di oggi uccide meno, non è perché è meno potente o è diventata più buona, ma perché riesce a raggiungere i propri obiettivi senza bisogno di usare la violenza. È sufficiente minacciarla. Oggi attraverso la corruzione riesce a piegare ai propri interessi la politica e il potere finanziario”.