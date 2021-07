L’uomo che aiutò la fenice

Agosto 1914. Belgio. Le truppe tedesche occupano la centenaria città di Loviano. 25 agosto iniziano i bombardamenti. Trecento persone perdono la vita. Loviano non esiste più, è in fiamme. Oltre duemila case, chiese, ospedali sono preda degli incendi. Loviano viene ridotta in cenere e fango. Viene colpita anche la biblioteca universitaria. I danni sono inimmaginabili. Trecentomila libri vengono distrutti, migliaia di incunaboli spariscono per sempre. I fratelli Arnou, fotografi locali, immortalano il momento. Le loro foto fanno il giro del mondo, suscitando l’indignazione di decine di paesi. Da ogni parte del mondo arrivano donazioni, trecento istituti bancari americani finanziano la ricostruzione. Grazie al Comitato Nazionale degli Stati Uniti per il Restauro dell’Università di Loviano, la biblioteca ritornò a splendere nel 1924. I nomi di quei donatori sono ancora oggi incisi sui muri della biblioteca. Fu donata anche una campana, come simbolo di pace. Sulla balaustra della biblioteca fu scritto “Furore Teutonico Diruta: Dono Americano Restituta” ovvero distrutta dal furore tedesco e ricostruita grazie ai doni americani. In realtà ci fu un uomo che aiutò la fenice a risorgere, un bibliotecario visionario di Manchester, Henry Guppy della John Ryland’s Library. Nel 1915 quel pazzo di Henry lanciò un appello per raccogliere libri per Loviano.

Aderirono centinaia di persone, tantissime biblioteche, tanti privati e in poco tempo furono raccolti seimila libri. Henry raccolse libri per Loviano per 10 anni, libri per un altro stato, per altri studenti. Pochi giorni prima della riapertura di Loviano il numero dei libri raccolti da Henry Guppy ammontava a 55.782. Il suo sforzo venne premiato dai belgi. A lui toccò l’onore di posare la prima pietra della ricostruzione. A lui, durante la cerimonia per la riapertura del 1924 vennero donati resti carbonizzati di manoscritti del tredicesimo secolo.

Ma la serenità della biblioteca fenice fu ancora una volta sconvolta dall’arrivo della Seconda Guerra Mondiale, ancora una volta minata dalle truppe tedesche, questa volta guidate da Adolf Hitler. Maggio 1940, ancora un bombardamento. Ancora le fiamme, ancora la distruzione. Un milione di libri disintegrati. La guerra è appena iniziata, non ci sarà nessun finanziatore, Loviano non aprirà più. Henry Guppy visse abbastanza a lungo per vedere il suo decennale lavoro andare in fiamme. Il visionario morirà nel 1948. Ma Loviano non muore mai e la fenice che gironzola tra i suoi scaffali è rinata nuovamente. Oggi ospita quattro milioni di libri. Viene definita la biblioteca della riconciliazione. Nel 1958 Loviano è stata promotrice dell’assegnazione della Laurea Honoris a Konrad Adenauer, tedesco, padre fondatore dell’Unione Europea.