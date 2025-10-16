Iniziative

 

 

Lunedì 20 ottobre nell’Auditorium Demetrio Stratos: Poetry Slam

| di Redazione
Lunedì 20 ottobre nell’Auditorium Demetrio Stratos: Poetry Slam

Lunedì 20 ottobre 2025 alle 21.30, grande spin off delle iniziative per la campagna abbonamenti di Radio Popolare: il Poetry Slam arriva nell’auditorium Demetrio Stratos di Via Ollearo 5 per la prima tappa di un vero e proprio torneo!

In questa puntata speciale di Il Suggeritore Night Live, 3 poeti e poete si sfideranno dal vivo e sarete proprio voi, dal pubblico, a decretare chi vincerà lo slam. A presentare ogni serata ci sarà Davide Passoni, insieme a Ciccio Rigoli in veste di DJ con facoltà di parola e Paolo Agrati in veste di inviato tra il pubblico e notaio.

Si esibiranno:

  • Andrea Fabiani
  • Valentina Cherchi
  • Giuseppe Piccolo

La serata è in collaborazione con SLAM Factory, collettivo lombardo di poetry slam che organizza oltre 150 poetry slam l’anno in Lombardia e non solo, con il patrocinio dalla LIPS – Lega Italiana Poetry Slam.

E anche stavolta Baz&Tiz saranno in cortile a partire dalle 20.30 con la loro Ape Bedda per proporvi le loro mangerie siciliane, le birrette e il vino!

Vi aspettiamo!

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it

(in foto, da sinistra, Ciccio Rigoli, Davide Passoni e Paolo Agrati, organizzatori e conduttori)

  • Autore articolo
    Redazione
