Approfondimenti

L’orchestra della Fenice protesta per la nomina di Beatrice Venezi

| di Ira Rubini
Beatrice Venezi

Sarebbe stato bello salutare la nomina di una donna alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Ma sarà per un’altra volta. Perché, come hanno osservato i professori d’orchestra della Fenice in una ferma lettera pubblica diretta al Sovrintendente del teatro veneziano, Nicola Colabianchi, Beatrice Venezi “non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice”.

L’orchestra chiede l’immediata revoca dell’incarico a Venezi, perché “il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di Direttore Musicale di questo Teatro”. L’orchestra rileva peraltro, a proposito della repentina scelta del Sovrintendente, che “si tratta di un atto che mina profondamente la fiducia che i professori d’orchestra avevano riposto nella Sua parola e nella Sua capacità di guida trasparente dell’istituzione”. Nella lettera si fa inoltre notare che “a sole ventiquattr’ore dall’annuncio si registrano disdette da parte di abbonati storici”. L’orchestra ha fissato una plenaria delle lavoratrici e dei lavoratori della Fenice per decidere le prossime iniziative di protesta.

Se l’orchestra della Fenice mette in discussione il livello professionale della nominata, va detto che non è la prima volta che Venezi viene pubblicamente contestata. Le sue posizioni politiche, espresse spesso in contesti artistici, a sostegno del governo e dell’estrema destra (del resto, la musicista è figlia di un dirigente di Forza Nuova, già candidato sindaco di Lucca) le hanno fruttato fischi e dissensi da parte del pubblico di diversi teatri, da Nizza a Palermo. La sua nomina, pare evidente, va ascritta all’ormai nota politica di occupazione delle poltrone della cultura calata dall’alto dal governo in carica.

  • Autore articolo
    Ira Rubini
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio venerdì 26/09 12:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 26-09-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve venerdì 26/09 17:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 26-09-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di venerdì 26/09/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 26-09-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 26/09/2025 delle 07:15

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 26-09-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    “L’oppressione del popolo palestinese mi ricorda quella dei neri”: Goya Gumbani ci racconta la sua musica

    Fare arte per trovare la verità, liberarsi dal razzismo e ogni forma di oppressione. é questa la visione di Goya Gumbani, che tra hip hop, jazz e nu-soul, è oggi uno dei nomi di spicco della scena musicale londinese. Dalle sue origini a Miles Davis, dalle esperienze a Brooklyn e Londra fino all’attuale situazione palestinese: Goya Gumbani è passato a trovarci a Volume e ci ha raccontato la sua storia in attesa del concerto al Biko previsto domani. Il mini live e l’intervista di Elisa Graci e Dario Grande.

    Clip - 26-09-2025

  • PlayStop

    Vieni con me di venerdì 26/09/2025

    Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

    Vieni con me - 26-09-2025

  • PlayStop

    Volume di venerdì 26/09/2025

    Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, Elisa Graci e Dario Grande vi accompagnano alla scoperta del suono di oggi: notizie, tendenze e storie di musica accompagnate dalle uscite discografiche più imperdibili, interviste con artisti affermati e nuove voci, mini live in studio e approfondimenti su cinema, serie TV e sottoculture emergenti. Il tutto a ritmo di giochi, curiosità e tanta interazione con il pubblico. Non fartelo raccontare, alza il Volume!

    Volume - 26-09-2025

  • PlayStop

    Musica leggerissima di venerdì 26/09/2025

    a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

    Musica leggerissima - 26-09-2025

  • PlayStop

    Considera l’armadillo di venerdì 26/09/2025

    Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 12.45 alle 13.15. A cura di Cecilia Di Lieto.

    Considera l’armadillo - 26-09-2025

  • PlayStop

    Cult di venerdì 26/09/2025

    Oggi a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare: a Meet Me Tonight 2025 Paola Occhetta, Professore Associato di Comportamento Organizzativo all'Università Bocconi, parla al pubblico di alternative alla sperimentazione animale; alla GAm di Milano una grande mostra su Pellizza da Volpedo; la stagione 25/26 del Teatro della Cooperativa raccontata da Renato Sarti; la rubrica di fumetti di Antonio Serra...

    Cult - 26-09-2025

  • PlayStop

    37e2 di venerdì 26/09/2025

    Fin dove arriva la possibilità del Governo e delle Regioni di tagliare i servizi sanitari? Intervista a Francesco Pallante. Il procedimento sul Pio Albergo Trivulzio. Le difficoltà a fare un esame diagnostico. Palestina:intervista al dottor Aldo Infantino.

    37 e 2 - 26-09-2025

  • PlayStop

    ENZO GENTILE - LUDOVICO EINAUDI

    ENZO GENTILE - LUDOVICO EINAUDI - presentato da Ira Rubini

    Note dell’autore - 26-09-2025

  • PlayStop

    MATTONE SU MATTONE, CASA DOVE SEI?

    Comprar casa a Milano rende più dei BtP, affittare è solo per chi ha soldi. In assenza di politiche di governo del settore, come si trasforma il mercato immobiliare e con quali conseguenze. Ospiti: Marco Zanardi, Fimaa; Alessandro Coppola, docente di Pianificazione urbana PoliMi; Stefano Chiappelli, segr. Gen. SUNIA

    Tutto scorre - 26-09-2025

  • PlayStop

    Il giorno delle locuste di venerdì 26/09/2025

    Le locuste arrivano come orde, mangiano tutto quello che trovano sul loro cammino e lasciano solo desertificazione e povertà. Gianmarco Bachi e Andrea Di Stefano si addentrano nei meandri della finanza cercando di svelare paradisi fiscali, truffe e giochi borsistici in Italia e all’estero. Una cronaca diversa dell’economia e della finanza nell’era della globalizzazione e del mercato come icona assoluta.

    Il giorno delle locuste - 26-09-2025

Adesso in diretta