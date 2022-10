Live Pop: giovedì 27 ottobre, Riccardo Gazzaniga presenta “In forma di essere umano”

Per i Live del giovedì Riccardo Gazzaniga presenta il libro “In forma di essere umano” (Rizzoli).

È un romanzo sul processo ad Adolf Eichmann, nascosto sotto falso nome in Argentina. Con lo stile di un thriller politico a due voci Riccardo Gazzaniga ripercorre la cattura dell’ex Colonnello delle SS, a partire dai fatti storici. L’autore dialogherà con Alfredo Somoza in collegamento da Buenos Aires.

Gazzaniga, classe 1976, oltre ad essere uno scrittore si divide con la sua vita da poliziotto, ma anche di podcaster, con il portale Storie Libere.

Un’inusuale dualità, che lo ha portato però a pubblicare sette libri.

A seguito della tregedia del Ponte Morandi a Genova, sua città natale, partecipa alla stesura dell’antologia benefica collettiva, dal titolo “Il ponte: un’antologia”, con il testo “Il racconto che non ho”.

L’incontro è moderato Barbara Sorrentini.

Per partecipare alla serata di giovedì 20 ottobre è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata uno street fooder “spaccerà” arancini e cannoli siciliani.