Live Pop: giovedì 11 maggio, concerto del Confusional Quartet

Giovedì 11 Radiopop vi offre una serata all’insegna della new wave italiana, con una delle band più intelligenti, di ricerca, ironiche e provocatorie dagli anni ’80 ad oggi. Si chiamano Confusional Quartet e nei decenni il loro suono fatto di Frank Zappa, Devo, free jazz, dadaismo, funky, John Zorn è diventato oggetto di un piccolo ma vibrante culto. Gente che è stata in tour con Lydia Lunch e che ha contribuito ad introdurre l’interesse per il futurismo sovietico in Italia, in perfetta continuità col Rock In Opposition.

Agli ascoltatori di Radio Popolare i musicisti del Confusional saranno cari per un motivo in più. Nel 2015 hanno pubblicato un album, “Confusional Quartet play Demetrio Stratos”, composto partendo da registrazioni inedite del Maestro, il cui spirito aleggerà sicuramente sulla serata. Il loro nuovo disco, a circa 42 anni di distanza dall’esordio per Italian Records, tra i più bei dischi del rock europeo post-punk in assoluto, porta ancora una volta il loro nome ed è uscito per Trovarobato. Ce lo presentano in Auditorium. Conduce Piergiorgio Pardo.

Puntuali, che alle 21 inizia la diretta.

Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.