Live Pop: giovedì 06 aprile, concerto degli “Arpioni”

Gli Arpioni, uno dei gruppi più longevi della scena ska italiana, calcheranno il palco dell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per presentare in anteprima i brani di Jannacci secondo noi – Rido e piango che non si sa mai, un album di cover di Enzo Jannacci.

Omaggiare “il dottore” non è una novità per la band orobica che già in passato ha reinterpretato alcuni suoi brani. Con Jannacci secondo noi – Rido e piango che non si sa mai gli Arpioni, a dieci anni dalla sua scomparsa, rendono omaggio a Enzo Jannacci con un intero album in cui rileggono alcune tra le sue immortali composizioni senza tempo. In scaletta anche alcuni brani meno noti, ma non per questo meno poetici e indimenticabili. L’anteprima nell’auditorium di Radio Popolare anticipa l’uscita del disco su tutti i digital stores il 4 giugno, data della nascita del grande artista milanese. Alla serata parteciperanno alcuni ospiti a sorpresa…

Per partecipare alla serata nell’Auditorium Demetrio Stratos di giovedì 06 aprile alle ore 21, è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata l’Ape Bedda, rinomata street fooder, “spaccerà” le birre di Radio Popolare, arancini e cannoli siciliani.