Live Pop dell’11 settembre: “Storia di due amici e dei Dik Dik”

Giovedì 11 settembre ore 21.30 nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ci saràa l’incontro con Pietruccio Montalbetti, fondatore e storico chitarrista dei Dik Dik, per parlare del suo libro “Storia di due amici e dei Dik Dik” (ed. Minerva): un racconto autobiografico che riporta alla luce gli esordi, l’amicizia profonda con Lucio Battisti e l’epopea dei Dik Dik. La storia di una generazione, scritta da chi l’ha vissuta.
Con uno stile diretto e sincero, Pietruccio rievoca il tempo delle radio pirata, delle prime chitarre sognate e sudate, delle notti passate a provare nelle sale parrocchiali e dei lunghi viaggi in Cinquecento, con strumenti caricati fino al soffitto, pur di suonare in qualche balera di provincia. Ma soprattutto, racconta Lucio. Non il mito, non il personaggio riservato che poi tutti avrebbero conosciuto, ma “l’uomo”, l’amico.
Pietruccio proporrà anche qualche ‘mitico’ brano, mentre Alberto Alfano (speaker di Radio Italia) leggerà alcune pagine del libro.
L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it