Live Pop del 25 settembre: Serata Ozzy Osbourne

Giovedì 25 settembre ore 21.30 torna Live Pop nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Le tenebre e l’Inghilterra. La musica dei Black Sabbath, il legame con Birmingham, la nascita dell’Heavy Metal, il calcio e la working class. Una serata in ricordo di Ozzy Osbourne, un artista passato alla storia come il “padrino dell’Heavy Metal”. Una carriera iniziata come frontman dei Black Sabbath, poi continuata come solista di grande successo.
Musica con una tribute band che per l’occasione spazierà nel vasto repertorio di Ozzy: La Megaband RockNroll Milano composta da Simone Anaclerio (SKW), Diego Galeri (Timoria, I Fiumi), Franco Campanella (Alto Voltaggio, Matra.), Paletta (Punkreas ). Presentazione del libro “Ozzy la storia”, edito da Chinasky, con Federico Traversa che ha curato la traduzione in italiano. Alla serata sarà presente Marco Mandrini, appassionato di football e sottoculture inglesi. Conduce la serata Andrea Cegna.
L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it