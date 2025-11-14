Live Pop del 20 novembre: Pedalando in Africa

Giovedì 20 novembre 2025, ore 21.30, Marco Pastonesi presenta il suo ultimo libro “Strade Nere” (ediciclo Editore), nell’Auditorium demetrio Stratos.

L’Africa è partenza, arrivo, prova di gambe e stomaco, avventura, colore, animali, sorrisi, guai, umanità e orizzonti senza fine. Da lì provengono ciclisti che hanno lasciato il segno nella storia a due ruote. Sulle sue strade alcuni campioni si sono messi in gioco o sono usciti dagli schemi.

Bottecchia che là correva per guadagnare, Bartali che là conquistò la prima vittoria internazionale, Coppi che là contrasse la malaria fatale. Ali Neffati che partecipò al Tour de France 1913 con il fez, Ahmed Remadni dato per morto che ringraziò per la pubblicità gratuita, Abdel-Kader Zaaf che al Tour de France 1950 invece dell’acqua bevve cognac e si addormentò…

Marco Pastonesi ci racconterà alcune delle cento storie di ciclismo in Africa e di ciclismo africano che raccoglie nel suo libro.

Enzo Bernasconi, che in Africa ha pedalato in Marocco e in Tanzania, ci parlerà dei suoi viaggi su due ruote in giro per il mondo che racconta nel libro “Il Berni a Pedali”.

Oltre ai due autori, alla serata parteciperà Zacca alle percussioni.

Conduce Claudio Agostoni.

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it