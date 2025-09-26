Live Pop del 2 ottobre: Tango Actual desde Argentina

Ana Sofía Stamponi, nipote del grande Héctor, fa tutto. È sociologa, insegna, canta, suona la chitarra e compone. Anche Brisa Videla, la sua compagna, insegna, balla e canta come una dea. Insieme, sei anni fa, hanno formato un duo il cui obiettivo, oltre a creare tanghi attuali e unici, è quello di alimentare il genere con prospettive orientate alla diversità. Il repertorio che eseguono è composto quasi interamente da Ana Sofía Stamponi e i loro testi riflettono diverse problematiche che ci troviamo ad affrontare oggi (le lotte per i diritti delle donne e di altre identità di genere, le questioni ambientali…). Insieme, Ana e Brisa, hanno vinto due premi Gardel, la Champions del tango.

Nell’auditorium Demetro Stratos di Radio Popolare, giovedì 2 ottobre dalle , offriranno una proposta musicale di tanghi, valzer e milonghe contemporanei con un’estetica spiccatamente queer e uno stile milonguero ballabile. “Il tango queer esiste” hanno dichiarato “lo stiamo creando e stiamo tracciando percorsi da questo confine del genere per dire a gran voce che siamo qui e che abbiamo molto da dire”.

Conduce la serata Giulia Strippoli.

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it