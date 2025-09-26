Iniziative

 

 

Live Pop del 2 ottobre: Tango Actual desde Argentina

| di Redazione
Tango Actual desde Argentina

Ana Sofía Stamponi, nipote del grande Héctor, fa tutto. È sociologa, insegna, canta, suona la chitarra e compone. Anche Brisa Videla, la sua compagna, insegna, balla e canta come una dea. Insieme, sei anni fa, hanno formato un duo il cui obiettivo, oltre a creare tanghi attuali e unici, è quello di alimentare il genere con prospettive orientate alla diversità. Il repertorio che eseguono è composto quasi interamente da Ana Sofía Stamponi e i loro testi riflettono diverse problematiche che ci troviamo ad affrontare oggi (le lotte per i diritti delle donne e di altre identità di genere, le questioni ambientali…). Insieme, Ana e Brisa, hanno vinto due premi Gardel, la Champions del tango.

Nell’auditorium Demetro Stratos di Radio Popolare, giovedì 2 ottobre dalle , offriranno una proposta musicale di tanghi, valzer e milonghe contemporanei con un’estetica spiccatamente queer e uno stile milonguero ballabile. “Il tango queer esiste” hanno dichiarato “lo stiamo creando e stiamo tracciando percorsi da questo confine del genere per dire a gran voce che siamo qui e che abbiamo molto da dire”.
Conduce la serata Giulia Strippoli.

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it

  • Autore articolo
    Redazione
INIZIATIVE IN EVIDENZATutte le iniziative
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio venerdì 26/09 12:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 26-09-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve venerdì 26/09 17:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 26-09-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di venerdì 26/09/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 26-09-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 26/09/2025 delle 07:15

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 26-09-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    “L’oppressione del popolo palestinese mi ricorda quella dei neri”: Goya Gumbani ci racconta la sua musica

    Fare arte per trovare la verità, liberarsi dal razzismo e ogni forma di oppressione. é questa la visione di Goya Gumbani, che tra hip hop, jazz e nu-soul, è oggi uno dei nomi di spicco della scena musicale londinese. Dalle sue origini a Miles Davis, dalle esperienze a Brooklyn e Londra fino all’attuale situazione palestinese: Goya Gumbani è passato a trovarci a Volume e ci ha raccontato la sua storia in attesa del concerto al Biko previsto domani. Il mini live e l’intervista di Elisa Graci e Dario Grande.

    Clip - 26-09-2025

  • PlayStop

    Vieni con me di venerdì 26/09/2025

    Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

    Vieni con me - 26-09-2025

  • PlayStop

    Volume di venerdì 26/09/2025

    Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, Elisa Graci e Dario Grande vi accompagnano alla scoperta del suono di oggi: notizie, tendenze e storie di musica accompagnate dalle uscite discografiche più imperdibili, interviste con artisti affermati e nuove voci, mini live in studio e approfondimenti su cinema, serie TV e sottoculture emergenti. Il tutto a ritmo di giochi, curiosità e tanta interazione con il pubblico. Non fartelo raccontare, alza il Volume!

    Volume - 26-09-2025

  • PlayStop

    Musica leggerissima di venerdì 26/09/2025

    a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

    Musica leggerissima - 26-09-2025

  • PlayStop

    Considera l’armadillo di venerdì 26/09/2025

    Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 12.45 alle 13.15. A cura di Cecilia Di Lieto.

    Considera l’armadillo - 26-09-2025

  • PlayStop

    Cult di venerdì 26/09/2025

    Oggi a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare: a Meet Me Tonight 2025 Paola Occhetta, Professore Associato di Comportamento Organizzativo all'Università Bocconi, parla al pubblico di alternative alla sperimentazione animale; alla GAm di Milano una grande mostra su Pellizza da Volpedo; la stagione 25/26 del Teatro della Cooperativa raccontata da Renato Sarti; la rubrica di fumetti di Antonio Serra...

    Cult - 26-09-2025

  • PlayStop

    37e2 di venerdì 26/09/2025

    Fin dove arriva la possibilità del Governo e delle Regioni di tagliare i servizi sanitari? Intervista a Francesco Pallante. Il procedimento sul Pio Albergo Trivulzio. Le difficoltà a fare un esame diagnostico. Palestina:intervista al dottor Aldo Infantino.

    37 e 2 - 26-09-2025

  • PlayStop

    ENZO GENTILE - LUDOVICO EINAUDI

    ENZO GENTILE - LUDOVICO EINAUDI - presentato da Ira Rubini

    Note dell’autore - 26-09-2025

  • PlayStop

    MATTONE SU MATTONE, CASA DOVE SEI?

    Comprar casa a Milano rende più dei BtP, affittare è solo per chi ha soldi. In assenza di politiche di governo del settore, come si trasforma il mercato immobiliare e con quali conseguenze. Ospiti: Marco Zanardi, Fimaa; Alessandro Coppola, docente di Pianificazione urbana PoliMi; Stefano Chiappelli, segr. Gen. SUNIA

    Tutto scorre - 26-09-2025

  • PlayStop

    Il giorno delle locuste di venerdì 26/09/2025

    Le locuste arrivano come orde, mangiano tutto quello che trovano sul loro cammino e lasciano solo desertificazione e povertà. Gianmarco Bachi e Andrea Di Stefano si addentrano nei meandri della finanza cercando di svelare paradisi fiscali, truffe e giochi borsistici in Italia e all’estero. Una cronaca diversa dell’economia e della finanza nell’era della globalizzazione e del mercato come icona assoluta.

    Il giorno delle locuste - 26-09-2025

Adesso in diretta