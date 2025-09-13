Iniziative

 

 

Live Pop del 18 settembre: “Dalla Valtellina con furore”

| di Redazione

Giovedì 18 settembre ore 21.30 Live Pop, nell’ambito della rassegna “Milano La Città Che Sale”, ospita nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare il concerto dei Baraccone Express, una band di Sondrio titolare di un suono ipnotico, a metà strada tra quello di un pianoforte, di un clavicembalo e di una chitarra. Una musica che è un brindisi all’arte di strada, alla musica dei viandanti e delle carovane.

E a proposito di brindisi degustazione dei vini della Cooperativa Sociale Il Gabbiano (ilgabbiano.it), una realtà valtellinese nata con l’intento di dare una possibilità ai più fragili, alle persone e ai territori marginali, creando un circolo economico virtuoso e sostenibile.

La degustazione sarà curata da Lisa Fontana, sommelier AIS Masterclass e docente esperta in analisi sensoriale, e da Matteo Ioppolo, titolare della pagina Instagram “Matteo Mangia e Cucina”.

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it

