Live pop 6 marzo: …aspettando l’otto marzo

PlayStop L'intervista a Judith Owen Judith Owen, che sarà live il 18 Marzo al Blue Note di Milano, è stata oggi ospite con una lunga intervista a Jack da Matteo Villaci in cui ha parlato dei progetti a cui sta lavorando, dell'importanza della città di New Orleans e della comunità nella fase creativa del suo lavoro.

PlayStop "Nord Nord", il libro di Marco Belpoliti Intervista allo scrittore Marco Belpoliti ospite in studio a Radio Popolare per dialogare con Barbara Sorrentini del suo ultimo libro "Nord Nord" (Einaudi). Un viaggio storico, autobiografico e immersivo nel territorio della Brianza, di Milano e delle zone limitrofe. Con le testimonianze raccolte negli anni dall'autore attraverso la frequentazione di scrittori, critici, fotografi e architetti.

PlayStop Jack di lunedì 03/03/2025 Presentiamo le Horsegirl artiste della settimana, ricordiamo Angie Stone con il servizio di Claudio Agostoni, annunciamo il live di Neil Young in Ucraina in apertura del suo tour, intervistiamo Judith Owen che sarà live al Blue Note di Milano il 18 Marzo

Musica leggerissima di lunedì 03/03/2025 a cura di Davide Facchini.

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 03/03/2025 Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 12.45 alle 13.15. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Mokhtar Amoudi presenta il romanzo "Le condizioni ideali" Mokhtar Amoudi ha appena pubblicato anche in Italia il suo primo romanzo, "Le condizioni ideali" (Feltrinelli), vincitore del Premio Méditerranée opera prima 2023 e del Premio Goncourt des détenus 2023. Amoudi racconta la storia di Skander, nato in una banlieue parigina e figlio di nessuno. Dopo la morte di zia Nicole, la sua ultima madre affidataria, il tribunale dei minori lo spedisce nella banlieue di Courseine, a casa di madame Khadija. Il problema di Skander non è però madame Khadija, è la banlieue di Courseine, dove la vita, in bilico tra crimine ed espiazione, violenza e speranza, indifferenza ed empatia, non offre certo le condizioni ideali per un ragazzo in cerca di riscatto. Mokhtar Amoudi è stato ospite di Ira Rubini nella puntata di Cult di lunedì 3 marzo 2025.

PlayStop Cult di lunedì 03/03/2025 Oggi a Cult: la regista Mersiha Husagic sul film "Cherry Juice"; la mostra "Enzo Sellerio. Piccola antologia siciliana" alle Gallerie d'Italia di Milano; lo scrittore franco-algerino Mokhtar Amoudi sul romanzo "Le condizioni ideali" (Feltrinelli Gramma); la rubrica GialloCrovi a cura di Luca Crovi...

PlayStop Pubblica di lunedì 03/03/2025 Come si può fare opposizione al trumpismo? Come si costruisce una alternativa a quello che è stato definito il «muskolinismo trumpista»? Muskolinismo: eccolo qui, l’ultimo “-ismo” in ordine di tempo. L’ha coniato su “La Stampa” di oggi l’ex leader sessantottino Daniel Cohn Bendit, 79 anni, già europarlamentare, una biografia europea, una cittadinanza franco-tedesca trasversale al continente. Spiega Daniel Cohn Bendit: «il muskolinismo trumpista è una nuova forma di imperialismo, un’ideologia come lo è stato il marxismo o il leninismo, che identifica però le democrazie illiberali». Pubblica ha ospitato la scienzata politica Donatella della Porta e il filosofo del diritto Mario Ricciardi.

PlayStop A come Atlante di lunedì 03/03/2025 Trasmissione trisettimanale, il lunedì dedicata all’America Latina con Chawki Senouci, il mercoledì all’Asia con Diana Santini, il giovedì all’Africa con Sara Milanese.

PlayStop MANIFESTARE PER L'EUROPA. PERCHE', PER QUALE EUROPA. LA PROPOSTA DI MICHELE SERRA Manifestare per l'Europa, per rivendicarne i valori fondanti, prima ancora di dividersi sulle decisioni a cui è chiamata oggi. E' possibile? E' utile? La proposta lanciata da Michele Serra per una manifestazione il 15 marzo a Roma sta raccogliendo adesioni e nello stesso tempo fa discutere. I critici la accusano dei vaghezza. La vaghezza è un limite o anche un'opportunita? Ospite: Michele Serra. Condotta da Massimo Bacchetta, a cura di Massimo Alberti