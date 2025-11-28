Live Pop 4 dicembre: Piano infinito, viaggio nella musica di Ludovico Einaudi

Giovedì 4 dicembre – Piano infinito: viaggio nella musica di Ludovico Einaudi
con le parole di Enzo Gentile e le corde di Maurizio Marsico al pianoforte e Sara Rusignuolo all’arpa
Una serata che toccherà le infinite corde del pianoforte e dell’animo degli ascoltatori, viaggiando nella musica di Ludovico Einaudi. Enzo Gentile ci parlerà del suo nuovo libro “Ludovico Einaudi. La musica, le origini, l’enigma” (edito da Cluster-A) dedicato a Ludovico Einaudi con l’accompagnamento musicale dal vivo di Maurizio Marsico al pianoforte e di Sara Rusignuolo all’arpa.