Approfondimenti

Leoncavallo, Neffa: “L’arte ha bisogno di spazi non omologati”

| di Redazione
Neffa FB

A Radio Popolare il rapper interviene sullo sgombero del centro sociale e critica chi non capisce il senso di un’occupazione. “Le città hanno bisogno di posti per produrre arte e vita. Se sono vuoti, allora vanno presi. L’occupazione è una provocazione politica”.

Che impressione ti ha fatto lo sgombero del Leoncavallo?

Guarda, lasciamo perdere. Poi questa cosa subdola di farlo ad agosto mentre tutti sono al mare così anche l’informazione, che ti fracassa la minchia per 11 mesi, non se ne accorge e ti parla d’altro: della storia d’amore dell’estate, della fidanzata di quello, di quello ha fatto le corna con quell’altro. Purtroppo, invece è tutto molto serio. Ma è possibile che ancora nel 2025 dobbiamo affrontare questo tipo di problematiche? Cioè il fatto che una grande città come Milano non sia sensibile alle istanze di un laboratorio artistico e sociale non omologato. Poi, senti dire da chi combatte gli spazi come il Leoncavallo: “Eh, ma la proprietà è privata e voi la occupate”. Ma nessuno vuole occupare per il gusto di occupare. L’occupazione è una provocazione politica. Gli attivisti tengono solamente a dire: “Ragazzi svegliatevi, perché le città hanno bisogno di posti, l’arte ha bisogno di posti non omologati, i posti sono vuoti e allora noi ce li prendiamo per farvi capire che esiste un problema. La gente pensa che lo scopo sia occupare. Lo scopo invece è produrre arte e vita. È quello che abbiamo fatto anche noi all’Isola del Cantiere che era un posto molto osteggiato dai collettivi più stalinisti italiani. L’Isola del Cantiere diceva: “Facciamogli vedere noi come si fa l’arte”, senza per forza mettere quattro buttafuori incazzati, senza per forza vendere le birre a 20.000 lire, senza per forza imporre dei modelli comportamentali. Ma dicendo solo: “Gestisciti tu il tuo modello comportamentale”. Ecco, io questo voglio dire al riguardo. E mi sorprenderei molto se la politica milanese non facesse qualcosa adesso per per ripristinare uno spazio per questi collettivi.

  • Autore articolo
    Redazione
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • L'Orizzonte

    a cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

  • La bella canzone di una volta

    Lo sentiamo dire ogni estate "quest'anno c'è tutta musica brutta. Una volta si che c'era la musica bella". Ma cosa…

  • Rock in Opposition

    Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio - Popolare Network condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico…

  • A tempo di parola

    Gli audiodocumentari dell'estate 2025 su Radio Popolare.

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio venerdì 05/09 12:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 05-09-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve venerdì 05/09 10:31

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 05-09-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di venerdì 05/09/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 05-09-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di giovedì 04/09/2025 delle 19:51

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 04-09-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Conduzione musicale di venerdì 05/09/2025 delle 14:00

    Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

    Conduzione musicale - 05-09-2025

  • PlayStop

    Puntata di venerdì 05/09/2025

    Il meglio della festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop del 6, 7 e 8 giugno 2025

    All you need is pop 2025 - 05-09-2025

  • PlayStop

    Cult di venerdì 05/09/2025

    Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001

    Cult - 05-09-2025

  • PlayStop

    Summertime di venerdì 05/09/2025

    L’ipotesi di annessione della Cisgiordania e la partenza della Global Sumud Flotilla con Christian Elia, giornalista e scrittore, e Simonetta Gola, direttrice comunicazione di Emergency. L’Altra Cernobbio contro le politiche sul riarmo con Giulio Marcon, della campagna Sbilanciamoci. L’intervista a Neffa sullo sgombero del Leoncavallo. Le associazioni LGBTQ+ che varcano la porta santa del Giubileo con Riccardo Righini del gruppo Kairos, "Cristiani lgbt e i loro genitori di Firenze". Il lavoro domestico in Italia tra problemi e criticità per lavoratori e famiglie, con Lorenzo Gasparrini, segertario generale dell’Osservatorio Domina, e con le testimonianze degli ascoltatori. Conduce Mattia Guastafierro.

    Summertime - 05-09-2025

  • PlayStop

    Apertura Musicale di venerdì 05/09/2025

    In conduzione Francesco Tragni. L'I.A. e le correnti gravitazionali; i premi dei ricercatori milanesi e infine i film che non consigliereste a nessuno.

    Apertura musicale - 05-09-2025

Adesso in diretta