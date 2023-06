Le serie per l’estate 2023

Nel giro di una settimana, poco meno di un mese fa, si sono concluse alcune delle serie tv che più hanno segnato gli ultimi anni di televisione statunitense: La fantastica signora Maisel su Prime Video, Succession su HBO e Sky, Ted Lasso su AppleTv+ (anche se quest’ultima potrebbe forse tornare in forma di spinoff). Come sempre, quando si chiudono show che hanno segnato l’immaginario, ci si chiede se le produzioni future saranno all’altezza, e quasi sempre la risposta è no: nel senso che le cose migliori, quelle davvero strepitose e indimenticabili, saranno sempre molto diverse dai titoli che le hanno precedute. Ma con lo sciopero degli sceneggiatori che sta contraddistinguendo questi mesi e con gli enormi cambiamenti nell’industria televisiva sempre più orientata all’utilizzo di algoritmi e intelligenze artificiali, c’è chi si preoccupa più del solito. E uno sguardo ai titoli che ci aspettano quest’estate rivela che i più attesi sono, in maggioranza, non novità ma ritorni. Come la seconda stagione dell’acclamatissima The Bear, per esempio, una delle poche serie del 2022 acclamate quasi all’unanimità, un’intensa dramedy ambientata nella cucina malmessa di una tavola calda di Chicago, baciata da interpretazioni strepitose e da una scrittura veloce, intelligente, ironica e illuminante. La seconda annata è cominciata in Usa in questi giorni, mentre da noi arriverà il 16 agosto su Disney+. In tutto il mondo, invece, il 15 giugno è arrivata la nuova stagione di Black Mirror, serie antologica nata come produzione britannica e poi acquista dal colosso Netflix. Anche se nelle stagioni americane si è fatta decisamente meno appuntita e tagliente, vale sempre la pena dare una chance a questa creazione dell’autore inglese Charlie Brooker, che prova a immaginare i modi in cui la tecnologia che già conosciamo sia sempre a un passo dal trasformarsi in incubo. E a proposito di distopie e fantascienza, il 24 luglio su Disney+ torna niente meno che Futurama, grandissimo cult animato co-creato dall’autore dei Simpson Matt Groening: dall’esordio nel 1999 è stata cancellata e resuscitata svariate volte, e ora Fry, Bender, Leela e il professor Farnsworth sono pronti a tornare per una nuova annata inedita. Non in molti si aspettavano che anche Good Omens, la serie Prime Video tratta dal romanzo Buona Apocalisse a tutti! dei grandi scrittori inglesi Terry Pratchett e Neil Gaiman, e adattata da quest’ultimo per il piccolo schermo, sarebbe tornata: la prima annata trasponeva l’intero libro e pareva autoconclusiva, ma è stato lo stesso Gaiman a decidere di tornare sulla sua creatura, raccontando di aver parlato spesso di una prosecuzione con Pratchett prima della sua morte. Le nuova puntate arriveranno su Prime Video il 28 luglio. Gli appassionati di fantascienza aspettano probabilmente la seconda stagione di Fondazione, da Isaac Asimov, su AppleTv+ dal 14 luglio, mentre chi ama la commedia intelligente e brillante non vede l’ora della terza stagione di Only Murders in the Building, su Disney+ dall’8 agosto, con il terzetto d’investigatori dilettanti formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Quest’anno, tra le guest star, c’è niente meno che Meryl Streep. Non c’è proprio nulla di nuovo, dunque? Naturalmente qualcosina c’è. Ad agosto su Disney+ arriverà una nuova serie di Star Wars, Ahsoka, con Rosario Dawson nei panni dell’ex guerriera Jedi Ahsoka Tano, già incontrata in The Mandalorian, ma soprattutto in versione animata nelle serie The Clone Wars e Rebels. È già cominciata, invece, su HBO, Sky e NOW, la serie più controversa dell’anno, The Idol: co-creata dal Sam Levinson di Euphoria e dal cantante The Weeknd, che interpreta anche il co-protagonista, è stata presentata allo scorso Festival di Cannes tra molte polemiche preventive. Incentrata su una giovane popstar – interpretata da Lily-Rose Depp, figlia di Johnny – che cade vittima di un ambiguo guru, è caratterizzata da nudità, sesso molto esplicito e sequenze che in molti hanno ritenuto inutilmente provocatorie. Se preferite andare in cerca di grandi attrici, il 28 giugno su Disney+ sarà disponibile una nuova versione di Great Expectations, cioè Grandi speranze di Dickens, con la straordinaria attrice premio Oscar Olivia Colman (la seconda regina di The Crown); mentre su Paramount+ a luglio sarà la volta di Operazione speciale: Lioness, con Nicole Kidman, Zoe Saldana e Morgan Freeman, ideata dal Taylor Sheridan di Yellowstone. La sottoscritta aspetta più di tutto Full Circle, la nuova serie di Steven Soderbergh, ma non ha ancora una data di distribuzione italiana… A tutti, buona estate, e buone visioni!