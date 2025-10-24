Iniziative

 

 

Le canzoni di “Voci per la libertà 2025: Diamo voce ai diritti”

| di Redazione
Le canzoni di "Voci per la libertà 2025: Diamo voce ai diritti"

VxL Highlights 2025 – Diamo voce ai diritti è il titolo della annuale raccolta di Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty, lo storico festival che unisce musica e diritti umani.

Le canzoni degli artisti che hanno partecipato a questa 23esima edizione saranno ospitate tutti i martedì, dal 28 ottobre, all’interno della trasmissione Volume e potrete successivamente riascoltarle in questa pagina. Le parole degli artisti si alterneranno a un loro brano legato ai diritti umani e al festival.

Quattordici artisti per quattordici canzoni che hanno caratterizzato il festival 2025. Una tracklist ricca e variegata che abbraccia stili musicali differenti, legata dal filo conduttore dei valori universali di libertà, uguaglianza e giustizia.

Ad aprire la raccolta ci sono Dargen D’Amico e Giovanni Segreti Bruno, i due vincitori del Premio Amnesty International Italia rispettivamente nella sezione Big ed Emergenti.
Si alternano poi i finalisti della sezione emergenti e gli ospiti di Voci per la Libertà. I primi sono: Manuela Zero, vincitrice del Premio della critica, Lady Sox che si è aggiudicata il Premio del pubblico, Andrea Kabo, Premio dello staff del festival, e Manù Squillante.
Gli ospiti sono: Paolo Jannacci e Martina Attili, entrambi finalisti del Premio Amnesty Big; il duo Marcondiro e Nour Eddine, a cui è stato assegnato il “Premio Voci per la libertà”.
A completare la tracklist: gli Statuto, Jenco, Assia Fiorillo e i giovani rodigini Artika e Alysson.

  • Autore articolo
    Redazione
