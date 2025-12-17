Approfondimenti

L’affare Warner Bros e l’accentramento dell’industria dei media e dell’intrattenimento

| di Alice Cucchetti
Warner Bros

Da qualche mese, Jane Fonda – che compirà 88 anni il prossimo 21 dicembre – ha rilanciato il Comitato per il Primo emendamento, un’organizzazione fondata, tra gli altri, da suo padre Henry durante gli anni del maccartismo, per contrastare la persecuzione anticomunista di quel periodo. Oggi, che non è trascorso neppure un anno dall’insediamento di Donald Trump, Fonda e con lei oltre 2.000 professionisti hollywoodiani denunciano un uguale pericolo per la democrazia e la libertà d’espressione negli Stati Uniti, ribadendo quanto sia cruciale vigilare e soprattutto intessere una rete di solidarietà per respingere gli attacchi. L’attrice si è anche espressa immediatamente e con contrarietà alla notizia giunta una decina di giorni fa sul possibile acquisto di Warner Bros. da parte di Netflix, ulteriore tappa di un quadro industriale che negli ultimi anni ha visto sempre più ridursi nelle mani di pochissimi le diverse multinazionali dei media e dell’intrattenimento. «Per gli attori, gli sceneggiatori, i registi, i montatori, i designer e le maestranze che già lottano per il proprio lavoro, questo tipo di fusione diminuisce la generale richiesta delle loro competenze. E quando solo una manciata di mega-compagnie controlla l’intera filiera, guadagna il potere di schiacciare ogni gilda e sindacato, rendendo ai lavoratori ancora più difficile contrattare, farsi valere o anche solo semplicemente guadagnarsi da vivere» ha scritto Fonda in un editoriale. «Ma, per quanto pericolosa possa essere questa ricaduta economica, non è ciò che mi spaventa di più» ha continuato. «Ciò che mi terrorizza – e che dovrebbe terrorizzare chiunque abbia a cuore una società libera – è il modo in cui l’amministrazione Trump utilizza questo tipo di operazioni come strumento per effettuare pressioni politiche e censure». Fonda si riferisce, tra le altre cose, a un’altra fusione avvenuta da poco, quella tra Paramount e Skydance, gruppo ora controllato da David Ellison, figlio del multimiliardario della tech company Oracle Larry Ellison, grande sostenitore di Trump. Ma andiamo con ordine: i Warner Bros. sono uno dei maggiori studios hollywoodiani, in attività da più di un secolo, tra le major che hanno contribuito a fondare l’industria, che già nel 2022 è stato oggetto di un’altra fusione controversa, quella con il gruppo Discovery. Il detestato CEO David Zaslav – uno dei principali “nemici” durante il famoso sciopero di attori e sceneggiatori del 2023 – ha licenziato in tronco, ha cancellato progetti in corso, ha messo in piedi discutibili strategie di marketing, ha buttato via film già pronti per ottenere in cambio sgravi fiscali, e ora sostiene, con i suoi azionisti, che non ci sia altro da fare che vendere Warner al miglior offerente. L’offerta di oltre 80 miliardi avanzata da Netflix è stata accettata, gettando nel panico tutti gli addetti ai lavori e gli spettatori appassionati: chi ama il cinema sa che Netflix è un’aperta oppositrice della distribuzione in sala, e infatti il suo capo Ted Sarandos ha dichiarato già che, se riuscisse effettivamente ad acquistare Warner, ridurrebbe le finestre di permanenza dei film al cinema per – parole sue – «andare incontro alle esigenze dei consumatori»; chi ama la tv, d’altronde, sa che Warner possiede HBO, la più prestigiosa delle reti via cavo, responsabile negli ultimi decenni dell’evoluzione del linguaggio televisivo tutto, e teme soprattutto per il futuro. Certo, può essere allettante pensare di trovare nel catalogo di Netflix anche tutte le grandi serie HBO, da I Soprano a The Wire a Il trono di spade, ma cosa ne sarà delle produzioni future? Di tutte quelle serie più o meno sperimentali, che non cercano il pubblico di massa del generalismo caro a Netflix, eppure proseguono nell’innovazione linguistica e narrativa, nel sostegno agli autori e alle storie adulte e complesse? È verosimile che Netflix voglia sfruttare al massimo i marchi posseduti da Warner e HBO – Il trono di spade e i suoi spinoff, Harry Potter, i supereroi DC Comics come Batman e Superman – e sopprimere tutto ciò che non piace immediatamente al suo algoritmo. Attenzione, però, perché la già citata Paramount Skydance, che pure era in trattative per acquistare Warner, ha rilanciato con un’offerta d’acquisto ostile di oltre 100 miliardi “cash”, coinvolgendo fondi di investimento sauditi e una società del genero di Trump Jared Kushner. Pare che Ellison abbia promesso direttamente a Trump di “dare una regolata” alla CNN (sempre di proprietà Warner) se lo aiuterà a “vincere” la gara: il disprezzo anche solo di ogni parvenza democratica è ormai totale. Insomma: se la spuntasse Netflix potrebbe essere la fine delle sale cinematografiche e della serialità d’autore, se prevalesse Paramount Skydance ci sarebbe un trionfo di censura e propaganda. Senza contare la minaccia sempre più tangibile dell’intelligenza artificiale, a cui i boss delle media company guardano per diminuire impieghi umani e stipendi. «L’unico antidoto è la solidarietà» ha concluso Fonda. «E se non agiamo adesso, non ci resterà nessuna industria – e nessuna democrazia – da difendere».

  • Autore articolo
    Alice Cucchetti
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • 50 e 50

    Le 50 ore di diretta, la staffetta, il corteo, la mostra fotografica, tutte le iniziative per il cinquantenario di Radio…

  • Radiotracce

    Un’ora di divagazione musicale con Hamilton Santià. La notte di Radio Popolare è fatta per viaggiare. Traiettorie insolite. Suoni. Storie.…

  • Campagna abbonamenti

    L'Abbonaggio minuto per minuto

  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio mercoledì 17/12 19:29

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 17-12-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve mercoledì 17/12 18:31

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 17-12-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di mercoledì 17/12/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 17-12-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di mercoledì 17/12/2025 delle 07:16

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 17-12-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Esteri di mercoledì 17/12/2025

    1) Dove non distruggono le bombe, distrugge la pioggia. A Gaza più di 100 edifici sono crollati per il temporale, mentre un altro neonato è morto di freddo. (Francesco Sacchi - Emergency) 2) Armi sostenibili. Gli investimenti “verdi” europei che alimentano l’industria della guerra. Tra le aziende finanziate anche Elbit Systems, primo produttore di armi israeliano. (Alice Franchi) 3) Dalla deforestazione ai bio fuels. Gli effetti concreti delle decisioni in materia ambientale sulle foreste tropicali. (Daniele Cicuzza - Univ. Bornei) 4) Germania, la crescita di Afd spacca il paese. Ma la paura per l’estremismo di destra cresce tra i tedeschi senza un passato migratorio. (Alessandro Ricci) 5) “Vance un cospirazionista, Musk un drogato, Trump un uomo con la personalità da alcolizzato”. L’incredibile intervista della chief of staff del presidente Usa Susie Wiles. (Roberto Festa) 6) Progetti Sostenibili. A Barcellona il fiume Besos è tornato ad essere un fiume. E la città tutto intorno è rifiorita. (Fabio Fimiani)

    Esteri - 17-12-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte di mercoledì 17/12 18:35

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo, mentre accadono. Una cronaca in movimento, tra studio, corrispondenze e territorio. Senza copioni e in presa diretta. Un orizzonte che cambia, come le notizie e chi le racconta. Conducono Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro.

    L’Orizzonte - 17-12-2025

  • PlayStop

    Alessandro Grazian: il ritorno del cantautore e il nuovo album "senza titolo"

    È da poco uscito, a dieci anni dal precedente, il nuovo album di Grazian, apprezzato musicista e cantautore padovano. “Nella mia testa è un album senza titolo” racconta il musicista ai microfoni di Volume, “ma nel mondo di oggi dove tutto deve essere linkato e taggato ho dovuto scrivere qualcosa per cui alla fine si intitola Grazian”. L’album, che mette insieme le idee raccolte in questi dieci anni, esplora storie di amore imperfette, solitudine e diversità attraverso il leitmotiv di un ragazzo e una ragazza che si incontrano e si separano con la città di Milano sullo sfondo. Il cantautore ci ha raccontato anche come le esperienze nella musica per il cinema abbiano influenzato la scrittura dei testi e degli arrangiamenti del nuovo disco: "Negli ultimi anni mi sono appassionato molto alla sceneggiatura e al linguaggio del cinema e sicuramente quella visione si è trasferita anche nelle canzoni". L'intervista di Elisa Graci e Dario Grande e il MiniLive.

    Clip - 17-12-2025

  • PlayStop

    Poveri ma belli di mercoledì 17/12/2025

    Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

    Poveri ma belli - 17-12-2025

  • PlayStop

    Vieni con me di mercoledì 17/12/2025

    Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

    Vieni con me - 17-12-2025

  • PlayStop

    Volume di mercoledì 17/12/2025

    Il ricordo di Andrea Paroda del leggendario musicista country Joe Ely appena scomparso, Alice Cucchetti in studio per un best of delle serie tv più belle del 2025, il mini live di Grazian che suona e racconta il nuovo album, il brano di Natale del giorno e il quiz sul cinema dedicato a Rob Reiner.

    Volume - 17-12-2025

  • PlayStop

    Musica leggerissima di mercoledì 17/12/2025

    a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

    Musica leggerissima - 17-12-2025

  • PlayStop

    Considera l’armadillo di mercoledì 17/12/2025

    Considera l'armadillo di mercoledì 17 dicembre 2025 con Marco Granata, biologo, dottorando di @Università di Torino e di @ermlin project abbiamo approfondito la conoscenza dell' ermellino, mascotte delle olimpiadi invernali. A cura di Cecilia Di Lieto.

    Considera l’armadillo - 17-12-2025

  • PlayStop

    Cult di mercoledì 17/12/2025

    Oggia Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare; Lorenzo Conti parla di "Corpi in gioco" rassegna organizzata da MilanOltre prima delle Olimpiadi invernali; Ambra REdaelli, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano sul Premio "Ezio Bosso" appena vinto; Fabio FRancione sul suo libro "Emilio Salgari - Io, Sandokan" (Garzanti); Francesco Tragni intervista Matteo Liuzzi e Tommaso Bertelli su "Milanesi brava gente special"...

    Cult - 17-12-2025

  • PlayStop

    Violenza stradale, numeri un po' in calo. Il rimedio: l’educazione e diminuire la velocità

    L’Istat ha pubblicato i report sugli scontri stradali, su base regionale (relativi al 2024) e anche alcuni dati sui primi sei mesi di quest’anno. Ci sono meno feriti e meno vittime sulle strade, anche se i numeri restano ancora drammaticamente elevati. Secondo l’Istituto di Statistica nel primo semestre del 2025 i morti sono stati 1310 (si parla di morti per scontri stradali se il decesso avviene entro 30 giorni dall’evento, quindi sono escluse le persone che muoiono, nonostante la causa siano le conseguenze dello scontro, oltre quel limite temporale) contro i 1406 dello stesso periodo dell’anno precedente. I feriti sono stati 111090, anche in questo caso in calo rispetto al 2024, quando erano stati 112428. Gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono il dimezzamento del numero di vittime e feriti gravi entro il 2030 rispetto all’anno di riferimento, che è il 2019. In Italia al momento registriamo una diminuzione del 4,5% (in Lombardia del 12,6). Bisogna ancora fare molto per riuscire a raggiungere l’obiettivo. Uno degli aspetti fondamentali, oltre la diminuzione della velocità, è l’incremento dell’educazione stradale. Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo, morto nel 2010 a causa di un omicidio stradale a Firenze ha fondato l’associazione Lorenzo Guarnieri, che da anni si impegna a portare avanti un discorso di educazione. Alessandro Braga lo ha intervistato nella trasmissione Tutto Scorre.

    Clip - 17-12-2025

Adesso in diretta