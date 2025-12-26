Iniziative

 

 

La tessera 2026! Eccola!

| di Redazione
fronte tessera 2026

 

L’abbonamento a Radio Pop costa troppo? Non c’è problema!

È arrivata la tessera del 2026!

La donazione minima è di 20 euro.

Carta di credito o PayPal

Vi sarà spedita via e-mail entro una settimana, potrete stamparla e ritagliarla o tenerla in formato digitale.

Sistemi di pagamento alternativi

Bonifico bancario dall’Italia

Bonifico intestato a Errepi Spa presso BPER Banca

IBAN IT53U0538701665000042434764

Bonifico bancario dall’estero

Bonifico intestato a Errepi Spa presso BPER Banca

IBAN IT53U0538701665000042434764  BIC BPMOIT22XXX

In qualsiasi caso ricordatevi di scrivere nella causale TESSERA 2026 insieme al vostro nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo mail

Grazie!

 

