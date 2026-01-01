Approfondimenti

La strage di Crans-Montana, cos’è successo

| di Redazione
La strage di Crans-Montana

Un incendio, non un’esplosione e soprattutto non un attentato terroristico. È la ricostruzione della procuratrice generale del Canton Vallese di quanto successo questa notte nel bar Le Constellation a Crans-Montana. I soccorritori hanno parlato di una nuvola di fumo intorno alle 2:30, in contemporanea all’arrivo delle prime chiamate ai numeri di emergenza.
Secondo due testimoni, due ragazze francesi uscite illese dal bar. A scatenare l’incendio nel seminterrato del locale, che si è poi rapidamente allargato, sarebbero stati dei dipendenti, un barman e una cameriera, che portavano una bottiglia di champagne con nel collo un piccolo gioco pirotecnico. Le scintille avrebbero raggiunto il controsoffitto del locale che ha immediatamente preso fuoco.
Poi, il panico e il tentativo di fuga attraverso l’unica rampa di scale e l’unico ingresso del locale che dà sulla strada, descritti dai testimoni come stretti, angusti.

di Virginia Platini

