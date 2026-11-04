La scommessa dei DIIV: perché ZIRP! è l’album della settimana di Volume

Il nuovo album della settimana di Volume è il quinto capitolo discografico dei DIIV con ZIRP! e rappresenta un cambiamento nelle sonorità, soprattutto per chi ha amato visceralmente le atmosfere intime e i muri di chitarre dei primi dischi. Eppure, anche se si prova nostalgia per il loro vecchio sound shoegaze e dream-pop, è innegabile che questa evoluzione mantenga un fascino magnetico e dimostri una grande maturità artistica e concettuale.

Partiamo dai temi, l’impegno politico della band guidata da Zachary Cole Smith non nasce oggi: il seme della critica sociale era già stato piantato con forza nel precedente Frog in Boiling Water. Se quel disco utilizzava la metafora della rana bollita per raccontare in modo cupo e intenso la nostra passività di fronte al collasso del capitalismo, ZIRP! (il cui titolo richiama la politica economica dei tassi d’interesse a zero) decide di fare un salto stilistico, cambiando completamente approccio e umore.

A tutto questo ha collaborato il produttore A. G. Cook. Questa collaborazione ha dato vita a un contrasto inedito: le tipiche distorsioni e le melodie sognanti dei DIIV si fondono ora con glitch digitali, synth brillanti e incursioni elettroniche. Il risultato è un suono molto più accessibile, che a tratti flirta con il mainstream pur mantenendo una forte identità alternativa.

La band punta il dito contro il consumismo frenetico, l’avidità dei miliardari e l’ansia per il declino comune, inserendo però anche elementi intimi e reali, come il trauma del frontman che ha perso la casa negli incendi di Los Angeles nel 2025. Se con il disco precedente i DIIV ci facevano riflettere sul collasso del mondo sprofondando nell’oscurità, oggi ci invitano quasi a ballarci sopra. È un disco coraggioso che fotografa perfettamente il nostro tempo e che conferma la band come una delle realtà più capaci di rinnovarsi del panorama attuale.