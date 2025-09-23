La Camera commemora Kirk e la Destra ne approfitta per attaccare

PlayStop Fuori registro di martedì 23/09/2025 Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

L'Orizzonte delle Venti di martedì 23/09/2025 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

Esteri di martedì 23/09/2025 1) Donald Trump senza freni all'assemblea generale delle nazioni unite. In apertura del'80esima plenaria attacca le Nazioni Unite, l'Unione Europea, e le politiche ambientali che definisce la più grande truffa di sempre. (Roberto Festa) 2) La Francia ha riconosciuto la Palestina, portandosi dietro una decina di paesi. All'onu la vittoria è diplomatica, ma il difficile inizia adesso. (Francesco Giorgini) 3) Il governo spagnolo approva l'embargo delle armi israeliane. Madrid continua a guidare la battaglia pro Palestina in Europa. (Giulio Maria Piantadosi) 4) A Gaza si continua a morire. Mentre i leader del mondo parlano, la popolazione è allo stremo e gli ospedali non riescono più a fare i conti con la tragedia. (Francesco Sacchi - Emergency) 5) Afghanistan, i talebani bloccano internet privando le ragazze dell'ultima possibilità che avevano per istruirsi. (Valeria Schroter, Gabriella Gagliardo - Cisda) 6) Rubrica sportiva. Aitana Bonmatí entra nella storia con tre Palloni d'Oro. (Luca Parena)

L'Orizzonte di martedì 23/09 18:32 L'Orizzonte è l'appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall'Italia e dal mondo, mentre accadono. Una cronaca in movimento, tra studio, corrispondenze e territorio. Senza copioni e in presa diretta. Un orizzonte che cambia, come le notizie e chi le racconta. Conducono Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro.

Poveri ma belli di martedì 23/09/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell'ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l'ambizione di arrivare al roof top con l'obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell'abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

Musica e talk per interpretare il presente: Puntuale torna al Biko per la terza edizione Dal 24 settembre al 4 febbraio, al Biko di Milano, va in scena Puntuale, una rassegna "senza confini" in cinque appuntamenti per riflettere il nostro tempo attraverso musica, incontri e divulgazione. Più che un festival vero e proprio - racconta l'organizzatore Enrico Gabrielli ai microfoni di Volume - un percorso di esplorazione tra linguaggi ed epoche differenti, che va dalla musica politica ai videogame, dalla library music al prog, fino alle più geniali sperimentazioni sonore. Ascolta l'intervista completa di Volume a Enrico Gabrielli.

Khader Tamimi: grazie a chi in tutta Italia ha manifestato per la Palestina Il giorno dopo l'imponente giornata di mobilitazione per Gaza il presidente della Comunità Palestinese della Lombardia Khader Tamimi ha chiamato Radio Popolare per ringraziare tutti i manifestanti che si sono mobilitati in un centinaio di città, da nord a sud. "Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno a cuore la causa palestinese e che si sono mobilitate" dice Tamimi. "La gente ormai sa tutto, sa quello che sta succedendo a Gaza, i governi non possono più mentire, devono agire". Per Tamimi è "importante il riconoscimento dello Stato palestinese, ma ora bisogna chiedere al paese occupante, Israele, di evacuare lo Stato riconosciuto, la Palestina". Ascolta Khader Tamimi, presidente della Comunità Palestinese della Lombardia, al microfono di Roberto Maggioni

Vieni con me di martedì 23/09/2025 Chi non conserva la vecchia coperta della nonna? E se avesse un valore? Irene Caputo, artista tessile, ci accompagna nel fantastico mondo del restauro dei tessuti. Vuoi segnalare un evento, un'iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

Volume di martedì 23/09/2025 Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, Elisa Graci e Dario Grande vi accompagnano alla scoperta del suono di oggi: notizie, tendenze e storie di musica accompagnate dalle uscite discografiche più imperdibili, interviste con artisti affermati e nuove voci, mini live in studio e approfondimenti su cinema, serie TV e sottoculture emergenti. Il tutto a ritmo di giochi, curiosità e tanta interazione con il pubblico. Non fartelo raccontare, alza il Volume!

Silvia Colasanti e la sua Anna Achmatova al Teatro alla Scala Debutta in prima assoluta alla Scala la nuova opera commissionata alla più eseguita compositrice italiana, Silvia Colasanti. "Anna A." è stata pensata innanzitutto per un pubblico di giovani, ma il suo messaggio è universale: la vita della poetessa Anna Achmatova, raccontata con un linguaggio in cui si fondono musica e recitazione. Il libretto, elaborato da Paolo Nori, attraversa la Storia della Russia nel '900 raccontando un conflitto tra arte e potere che si ripropone drammaticamente nel mondo di oggi. Silvia Colasanti ne ha parlato alla stampa in vista del debutto.