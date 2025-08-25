Inno della Milano post Leoncavallo

Nei pressi del Leoncavallo sgombrato è stato rinvenuto un pizzino con una riscrittura un po’ preoccupante dell’Inno di Mameli. Da rifletterci.

Fratelli d’Italia

Meloni fa festa,

dello scalpo di Sala

s’è cinta la testa.

Dov’è la Vittoria?

Fallito l’inciucio

del Salva-Milano

Leoncavallo sgombrò.

Stringiamci a coorte

le sinistre son morte

la Fiamma chiamò.

Noi siam da 80 anni

calpesti, derisi,

i neri dagli altri

ci hanno divisi.

Raccolgaci un’unica

bandiera, una speme:

leghisti e azzurri unico seme.

Anche dagli Usa l’ora suonò.

Stringiamci a coorte

che Trump è la sorte

la Fiamma chiamò.

Con Giorgia al comando

occupiamo poltrone,

riveliamo ai Popoli

le vie del Potere;

giuriam che è finita

l’egemonia comunista:

uniti per Giuli

chi vincer ci può?

Stringiamci a coorte

con Orban che è forte

la Fiamma chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia

il faro è Albania,

ogn’uom di Donzelli

ha il core, ha mania:

Nordio separa carriere,

Ignazio ha busti del duce, Santanché è una luce,

Lollo l’acqua bocciò.

Stringiamci a coorte

Almasri salutiamo con torte

la Fiamma chiamò.

Da Roma a Milano

mettiamoci in marcia:

la città degli affari

senz’appoggi si squarcia;

non c’è più Berlusconi;

Resistenza è in soffitta,

del centrosinistra è sconfitta.

E Palestina? Bibi dice di no!

Stringiamci a coorte

Palazzo Marino o la morte

la Fiamma chiamò