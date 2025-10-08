Il Suggeritore Night Live di lunedì 13 ottobre 2025

PlayStop Pop Music di mercoledì 08/10/2025 Una trasmissione di musica, senza confini e senza barriere. Canzoni da scoprire e da riconoscere, canzoni da canticchiare e da cui farsi cullare. Senza conduttori, senza didascalie: solo e soltanto musica.

PlayStop The Box di mercoledì 08/10/2025 la sigla del programma è opera di FIMIANI & STUMP VALLEY La sigla è un vero e proprio viaggio nel cuore pulsante della notte. Ispirata ai primordi del suono Italo, Stump Valley e Fimiani della scuderia Toy Tonics, label berlinese di riferimento per il suono italo, disco e house, ci riportano a un'epoca di neon e inseguimenti in puro stile Miami Vice, un viaggio nella notte americana alla guida di una Ferrari bianca. INSTAGRAM @tommasotoma

PlayStop News della notte di mercoledì 08/10/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Doppio Click di mercoledì 08/10/2025 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni mercoledì approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Il giusto clima di mercoledì 08/10/2025 Ambiente, energia, clima, uso razionale delle risorse, mobilità sostenibile, transizione energetica. Il giusto clima è la trasmissione di Radio Popolare che racconta le sfide locali e globali per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la nostra impronta sul Pianeta. Il giusto clima è realizzato in collaborazione con è nostra, la cooperativa che produce e vende energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica. In onda tutti i mercoledì, dalle 20.30 alle 21.30. In studio, Gianluca Ruggieri ed Elena Mordiglia. In redazione, Sara Milanese e Marianna Usuelli.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di mercoledì 08/10/2025 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di mercoledì 08/10/2025 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci e in onda dal 6 ottobre 2003. Ogni giorno alle 19 Chawki Senouci e Martina Stefanoni selezionano e raccontano fatti interessanti attraverso rubriche, reportage, interviste e approfondimenti. Il programma combina notizie e stacchi musicali, offrendo una panoramica variegata e coinvolgente degli eventi globali.

PlayStop Vent’anni di Socialismo Tascabile: Max Collini ci racconta il tour per celebrare il debutto degli Offlaga Disco Pax A undici anni dallo scioglimento, gli Offlaga Disco Pax sono tornati sui palchi italiani per festeggiare i vent’anni di Socialismo Tascabile, il debutto del 2005 divenuto presto un cult della musica alternativa italiana. In occasione dell’ultima data del tour, che vede gli Offlaga dal vivo questa sera all’Alcatraz di Milano, ci ha raggiunti in studio Max Collini per raccontare com’è andato quest’anno con la band. Dal tornare a esibirsi a undici anni dallo scioglimento e senza il compianto Enrico, alla gioia di vedere nuove generazioni di fan, fino all’influenza della provincia emiliana da cui tutto è partito. “Se non avessi respirato quell’aria sociale e politica dove sono cresciuto, non esisterebbero gli Offlaga Disco Pax”, racconta Max Collini ai microfoni di Volume. Ascolta l’intervista di Elisa Graci e Dario Grande a Max Collini .

PlayStop L'Orizzonte di mercoledì 08/10 18:34 L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo, mentre accadono. Una cronaca in movimento, tra studio, corrispondenze e territorio. Senza copioni e in presa diretta. Un orizzonte che cambia, come le notizie e chi le racconta. Conducono Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro.

PlayStop Poveri ma belli di mercoledì 08/10/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop "Un autore rock n roll, un autore che raccontava cose vere": Enrico Brizzi racconta Pier Vittorio Tondelli Enrico Brizzi era un giovane liceale quando Pier Vittorio Tondelli è morto a soli 37 anni di AIDS. Lo ha solo sfiorato, ma è stata sempre una presenza fissa e potente nella sua vita. Tondelli per lo scrittore Brizzi è stato un "ribaltamento di prospettiva totale, credevo che le vite degne si essere raccontate fossero quelle di Che Guevara, Cristiane F, guerriglieri idealisti ,spie (...) ovvero delle maschere, per me fu fondamentale leggere i consigli, ai giovani autori, di Tondelli, ovvero: Perchè non scrivete pagine contro chi odiate? Perchè non scrivete pagine per chi amate? Perchè non provate a descrivere di chi vi siete innamorati? Per me è stato l'equivalente libraio di ascoltare per la prima volta Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols cioè un disco imperfetto ma una carica iconoclasta tale da farti ribaltare la prospettiva". Ascolta l'intervista di Elisa Graci a Enrico Brizzi.

PlayStop Vieni con me di mercoledì 08/10/2025 Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba