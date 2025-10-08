Il Suggeritore Night Live di lunedì 13 ottobre 2025

Lunedì 13 ottobre alle 20.30 vi aspettiamo nell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare di via Ollearo 5, per una serata speciale dedicata ai Comedian per Gaza. Capitanate e capitanati da Otello Piccoli, hanno creato un format per una maratona comica per raccogliere fondi per l’ospedale di Khan Yunis.
L’Ape Bedda di Basilio e Tiziana garantirà da bere e da mangiare.
Voi ci mettete la presenza e il sostegno e noi tutto il resto: facciamo 50 e 50!
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it