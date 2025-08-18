Approfondimenti

Il nome dei bambini impresso nell’eternità (non solo a Ferragosto)

| di Marco Garzonio
marco garzonio - l'ambrosiano

A Ferragosto, a Monte Sole di Marzabotto, teatro nel 1944 d’uno dei più efferati massacri di civili fatti dai nazifascisti, son stati letti i nomi dei bambini uccisi in Terra Santa dal 7 ottobre 2023 (orrendi omicidi di Hamas) a luglio scorso (bombe e cecchini dell’IDF): 16 israeliani, 12.211 palestinesi. Il Qohelet Rabbah, midraš esegetico redatto in Palestina tra VIII e IX secolo, dice che ogni essere umano ha tre nomi: «Uno con cui è chiamato dal padre e dalla madre; uno con cui gli altri lo chiamano; e uno con cui è chiamato nella memoria dell’umanità». Il nome è eterno, «non sarà mai cancellato» (Isaia). Segno di nomi impressi per l’eternità è il Memoriale dei Bambini allo Yad Vashem, Museo dell’Olocausto a Gerusalemme. Indicibile lì la commozione: altoparlanti diffondono nomi, cognomi, età, Paese dei bambini assassinati dai nazisti (un milione e mezzo); scorrono immagini e piccole luci s’accendono e spengono, stelle nel firmamento. Il Cardinale Zuppi, Presidente della Cei, ha letto i nomi dei bambini a Monte Sole; non a caso: lì fu partigiano Giuseppe Dossetti, Padre Costituente; fattosi poi prete fu uomo del Concilio; sull’Appenino della Resistenza ai nazifascisti da monaco fondò la Piccola Famiglia dell’Annunziata che aprì una comunità in Cisgiordania ad Ain Arik, villaggio di neanche 2mila anime: musulmani e cristiani; tuttora vive in preghiera, fratellanza, servizi (la scuola), operatrice di pace. Con Dostoevskij Zuppi dice: «Nessun progresso, nessuna rivoluzione, nessuna guerra potrà mai valere anche una sola piccola lacrima di bambino. Essa peserà sempre». Fissare il nome di bambini è memoria e futuro di singoli, comunità, civiltà, in guerre e nelle situazioni di ingiustizia, violenza, discriminazioni. Continuare a uccidere tradisce il sacrificio di tutte le vittime. A Ferragosto s’è visto a Lampedusa l’ennesimo naufragio di disperati da Libia e Tunisia pagate da Europa e Italia li dovrebbero bloccare. Cristina Cattaneo col Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense si spende da anni per dare un nome ai migranti naufraghi d’un’umanità sempre meno umana se non accoglie o non salva le vittime di povertà e soprusi, primi i bambini. Lo ricordano le stelle.

  • Autore articolo
    Marco Garzonio
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • La bella canzone di una volta

    Lo sentiamo dire ogni estate "quest'anno c'è tutta musica brutta. Una volta si che c'era la musica bella". Ma cosa…

  • Rock in Opposition

    Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio - Popolare Network condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico…

  • A tempo di parola

    Gli audiodocumentari dell'estate 2025 su Radio Popolare.

  • Canzoni

    Canzoni vuole essere un programma sulla musica italiana cantautorale e non, aperta soprattutto a quelle realtà, già molto note a…

  • Ultima Traccia

    Un viaggio musicale tra la fine degli anni '90 e i primi 2000 dedicato a chi ha vissuto l’adolescenza tra…

  • Almendra

    Almendra è fresca e dolce. Almendra è defaticante e corroborante. Almendra si beve tutta di un fiato. Almendra è una…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio lunedì 18/08 12:32

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 18-08-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve lunedì 18/08 17:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 18-08-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di venerdì 15/08/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 15-08-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 01/08/2025 delle 19:48

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 01-08-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Maestri del Suono #1 - Phil Spector

    Considerato uno dei più grandi innovatori della produzione musicale, Phil Spector ha rivoluzionato il pop degli anni '60 con il suo celebre "Wall of Sound". La sua visione orchestrale della canzone pop ha trasformato la musica da semplice intrattenimento a forma d'arte complessa. Questo episodio ripercorre la sua ascesa fulminea, il lavoro con artisti iconici come The Ronettes, The Righteous Brothers, Beatles e Ramones, e il suo controverso declino personale e artistico.

    A tempo di parola - 18-08-2025

  • PlayStop

    Gli speciali di venerdì 15/08/2025 - ore 17:35

    I reportage e le inchieste di Radio Popolare Il lavoro degli inviati, corrispondenti e redattori di Radio Popolare e Popolare Network sulla società, la politica, gli avvenimenti internazionali, la cultura, la musica.

    Gli speciali - 15-08-2025

  • PlayStop

    Gli speciali di venerdì 15/08/2025 - ore 16:30

    I reportage e le inchieste di Radio Popolare Il lavoro degli inviati, corrispondenti e redattori di Radio Popolare e Popolare Network sulla società, la politica, gli avvenimenti internazionali, la cultura, la musica.

    Gli speciali - 15-08-2025

  • PlayStop

    Sound Queens #10 - Cat Power

    Le donne nella musica hanno costantemente sfidato difficoltà e infranto barriere, hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un modo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all’emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali hanno sfidato le aspettative, il sessismo la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. La protagonista di questa puntata è Cat Power. Scritto e condotto da Elisa Graci.

    A tempo di parola - 15-08-2025

  • PlayStop

    Parla con lei di venerdì 15/08/2025

    PARLA CON LEI: a tu per tu e in profondità con donne la cui esperienza professionale e personale offre uno sguardo sul mondo. Con Serena Tarabini.

    Parla con lei - 15-08-2025

Adesso in diretta