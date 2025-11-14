Venerdì 21 novembre la terza edizione di Dinamica Contest a Radio Popolare

Venerdì 21 novembre, alle 21, nell’Auditorium Demetrio Stratos si svolge la finale di Dinamica Contest 2025, dedicato alle cantautrici che vivono e operano in Italia, ideato e prodotto dal collettivo Dinamica Cantautrici in movimento, composto da Laura B, Sue e Vea.

L’obiettivo principale di Dinamica è aprire gli spazi dedicati alla musica ad un numero sempre più elevato di cantautrici per promuovere e dar spazio al talento di musiciste e autrici e sovvertire le percentuali di rappresentanza femminile tra le professioni legate al mondo della musica e dello spettacolo

Le sei finaliste, selezionate tra numerosissime candidature, sono Miryam Belfiore, Raffaè , Dada Sutra, Vnlka, Ellen, Gama.

Sarà una serata di musica, ma non solo: ci sarà anche un dibattito dal titolo “Hey Sister! – Una rete di professionalità, azioni e idee per la parità di genere” con diverse ospiti.

La giuria del premio è composta da Roberta Giallo, cantautrice, artista poliedrica e produttrice, direttrice artistica del premio musicale Onda Rosa Indipendente, Cinzia Poli, conduttrice e autrice radio e televisione (Rai e Radio Popolare), Marian Trapassi, cantautrice e direttrice artistica di Because the Night, Adriana Comes, direttrice artistica di Milano Cantautori, Arianna Innocenzi, direttrice artistica Sofar Ancona, Francesco Paracchini, coordinatore de L’Isola che non c’era, direttore artistico, Carmen Pupo, giornalista, Le Rane.

L’evento è inserito all’interno del programma della Milano Music Week 2025.

Ingresso libero dalle 20.

Prenotazioni a questo link

Info dinamicacontest@gmail.com