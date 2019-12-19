I Popopunti dove trovate i biglietti dell’Operazione Primavera 2020

Elenco dei Popopunti dove si possono acquistare i biglietti dell’Operazione Primavera 2020.
Gli altri gadget sono in vendita in sede e da Garabombo.
Per la spedizione del calendario mandare una mail a abbonamenti@radiopopolare.it
MILANO
- VIA CANONICA 24
- CORSO SAN GOTTARDO 16
- VIALE CORSICA 45
- CORSO LODI 20
- VIA GIAMBELLINO 79
- VIA LOMELLINA SOLO SEDE LEGALE
- VIA CHERUBINI 6, TEL 0239439271
- VIA ALBERTINELLI 2, TEL. 0287087806
C.U.S.L. COOPERATIVA UNIVERSITARIA STUDIO E LAVORO
- Via Festa del Perdono, 7 TEL. 0258300380
FIERA DI SINIGAGLIA
- Ripa di Porta Ticinese da Via Paoli a Via Barsanti, al banco di Riccardo, davanti al Bar Monaco
- VIALE TUNISIA 25, TEL. 0229523462
- VIA ARCONATI 16, TEL. 0255190671
- VIA CORSICO 9, TEL. 028323230
- VIALE ROMOLO 9, TEL. 0289422450-0289410186
- VIA CANDIANI 102, TEL. 0239314075
- MM LIMA, TEL. 0229526546
LIBRERIA DI COMUNICAZIONE C/O UNIVERSITA’ IULM
- VIA CARLO BO 8, TEL 0289288710
- PIAZZA CADORNA 9, TEL. 0286452987
- VIA CREMA 14, TEL. 0258319894
OSTERIA DELL’UTOPIA / LIBRERIA ZIVAGO
- VIA VALLAZZE 34, TEL. 3332090787
- VIALE CONI ZUGNA 43, TEL. 0289408180
FUORI MILANO
ARESE (MI)
- MONDIPOSSIBILI – VIA DEI PLATANI 6, TEL. 029384303
BAREGGIO (MI)
- MONDI POSSIBILI – VIA 4 NOVEMBRE, TEL 0291410453
BERGAMO (BG)
- AMANDLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’– VIA CRISTOFORO BAIONI 34
- LIBRERIA PALOMAR – VIA ANGELO MAJ 10/I
- IL LIBRACCIO – VIA SAN BERNARDINO 34 C, TEL. 035221182
BRESCIA (BS)
- IL LIBRACCIO – CORSO MAGENTA 27 D, TEL. 030.3754342
- Caffè Letterario Primo Piano – Vicolo Beccaria 10
BUSCATE (MI)
- RISTORANTE MANDALA 2.0 – VIA MADONNA DEL CARMINE 13, TEL. 339.7295368 0331634303
BUSTO ARSIZIO (VA)
- PASSALIBRO – C.SO XX SETTEMBRE 2, TEL. 0331675265
CALUSCO D’ADDA (BG)
- AMANDLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA‘ – VIA VITTORIO EMANUELE 106, TEL. 03519910967
CESANO MADERNO (MB)
- CONSENSO – VIA TORRAZZO 7, TEL. 03621826523
CINISELLO BALSAMO (MI)
- ALTROMERCATO – VIA MARTIRI DI FOSSOLI 3
COMO (CO)
- IL LIBRACCIO – VIA GIULINI 10, TEL. 031272458
CONCOREZZO (MB)
- SOLO NATURA – Via A. MANZONI 19, TEL. 039647878
CURNO (BG)
- IL LIBRACCIO – VIA EUROPA 9 C/O LE VELE, TEL. 035462953
- IL SOLE E LA TERRA – VIA E. FERMI 57 C/O CENTRO COMMERCIALE ZEBRA, TEL. 035401242
GAZZANIGA (BG)
- AMANDLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ – VIA CESARE BATTISTI 33, TEL. 03519910967
GIUSSANO (MI)
- COOPERATIVA SOCIALE MACONDO, PIAZZA LOMBARDI 5, TEL. 0362850800
LAINATE (MI)
- MONDI POSSIBILI – VIA S. VITTORE 4, TEL. 029371079
MAGENTA (MI)
- MONDI POSSIBILI – VIA MILANO 50, TEL. 029784704
MERATE (BG)
- LIBRERIA LA TORRE – VIA COLLEGIO MANZONI 50, TEL. 0399902701
MELZO (MI)
- LA CICLOSTAZIONE – Piazza Giolitti, TEL. 3460026974
MEZZAGO (MB)
- BLOOM – VIA CURIEL 39, TEL. 039623853
MONZA (MB)
- ISTITUTI NUOVI – VIA CAVALLOTTI, 35, TEL. 039322461
- IL VILLAGGIO GLOBALE – VIA ZUCCHI 37, TEL. 039324060
- IL LIBRACCIO – P.ZZA INDIPENDENZA, 4, TEL. 039323412
PESCHIERA BORROMEO (MI)
- OLTHEATRE AL DE SICA – VIA DON LUIGI STURZO 25, TEL. 0251650936
RHO (MI)
- IBIZA CUOIO – C.SO GARIBALDI 53
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
- LA MUSICA LE PAROLE LE COSE – VIA GIOVANNI XXIII, 11
SERIATE (BG)
- AMANDLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA‘ – CORSO ROMA 55/M, TEL. 03519910967
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
- PASSALIBRO – VIA ROVANI 244, TEL. 0236526667
- LIBRERIA DI MEDIAZIONE – (Polo Universitario S.S. Giovanni) PIAZZA I. MONTANELLI 16 TEL. 0283413830
VARESE (VA)
- MONDI POSSIBILI – VIA BERNARDINO LUINI 2, TEL. 0332288383
- IL LIBRACCIO – VIA XX SETTEMBRE 2, TEL. 0332282333/282004
VIGANÒ (LC)
- AZIENDA AGRICOLA MARIA TERESA RIGAMONTI – VIA PIAVE 16, TEL. 0399211018 340 6826968
PER INFORMAZIONI SUI POPOPUNTI TEL.02.39241303